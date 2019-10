Lo que los cinco sentidos de los periodistas no captan de los acontecimientos del día, los poetas de la época lo registran con sus versos. Los primeros tienen la suerte de ser leídos casi al instante, los segundos a veces nunca. Marco Martos Carrera es una increíble excepción. Más de tres décadas después de haber publicado un pequeño poema para niños, “El Perú”, su lectura en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 significó para Martos un verdadero descubrimiento para millones de peruanos que poco o nada sabía de él.

Martos es un poeta consagrado, y para demostrarlo, a principios de este año Hipocampo Editores lanzó Viento del Perú, una rigurosa antología que el propio autor hizo de sus 25 libros publicados. De la mano del mismo profesor sanmarquino, encontramos que en su temática es frecuente las referencias al pasado y al presente, a los vivos y a los muertos, a las tragedias y victorias, a los sueños destrozados y a las esperanzas definitivas, de los hombres y mujeres de toda condición del Perú.

“La cárcel espera, con las puertas bien abiertas,/ a quien quiera cambiar la miseria de Huamanga”, escribió en Cuadernos de quejas y contentamientos (1969). No solo de amor, tristeza e infortunio, escribe el poeta. No solo de ilusiones, fantasmas y melancolías, escribe el poeta. También escribe de lo que no se dice en los periódicos, como en Cabellera de Berenice (1990): “Conocí un niño que murió/ en la isla El Frontón en 1986, siendo hombre,/ con trescientos de los suyos, asesinado./ Tuve un amigo periodista/ que fue a Ayacucho en 1983/ en misión de servicio y junto/ con siete compañeros,/ en Uchuraccay, murió asesinado./ Pero los hombres de la costa cuando mueren/ tienen un nombre, una lápida,/ recuerdos, flores; los campesinos/ cuando mueren son números asesinados”.

Aunque Martos hubiera querido escribir de otras temáticas -y lo dice en diversos poemas-, lo persiguen la historia, los personajes, las emociones, todo lo que de alguna u otra forma remiten al país, como describe en “Viento del Perú”, que aparece en Vespertilio (2011): “Cuando arribo a numerosas ciudades,/ soy un fantasma que firma en los hoteles,/ solo un aroma que va caminando,/ un viento del Perú que sopla suave”. Antes teníamos más poetas que periódicos, ahora es al revés. Por algo será, poesía.