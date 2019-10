Trujillo: sentencia contra Igor Ybáñez generaría un mal precedente

Como un acto injusto y un mal precedente contra la libertad de prensa ha sido calificada la sentencia al periodista Igor Ybáñez Gamboa.

El Poder Judicial de La Libertad ordenó al periodista trujillano, junto al diario La República, pagar solidariamente 70 mil soles al exmagistrado de la provincia de Ascope, Víctor Hugo Albán Rivas, por haber publicado un artículo referente a su suspensión en el 2013. Albán Rivas considera que la nota perjudicó su carrera.

PUEDES VER Prisión preventiva para médico acusado de abusar de niña cuando la examinaba

Luis Alberto Ruiz Vera, abogado de Igor Ybáñez, expresó que este caso podría generar un mal precedente para que otros magistrados, autoridades o funcionarios traten de cuestionar la labor periodística. “Frente a este hecho hemos apelado. El señor Víctor Hugo Albán en ningún momento ha sido objeto de prejuicio alguno. Se espera que el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil deje sin efecto esta sentencia”, acotó.

Por su parte, Igor Ybáñez manifestó su preocupación porque en el futuro los derechos de otros comunicadores sociales podrían verse vulnerados, y pidió que se declare infundada la denuncia judicial. “Son los hombres de prensa quienes tienen esa función de fiscalizar lo que realizan nuestras autoridades”, declaró.

Por su parte, el abogado Alfredo Galindo informó que tampoco se ha acreditado el daño causado hacia Albán Rivas. “Su retiro del cargo no ha sido producto de la información dada por Igor, sino por la sanción impuesta por la Odecma”, refirió el letrado.

“Aquí está de por medio la libertad de información y el derecho del público a ser informado. No comprendo por qué el exjuez no querelló a Igor en caso de una difamación. En lugar de eso demandó de frente por daños y perjuicios. Hemos leído la nota periodística y no hay absolutamente nada. Vamos a luchar para que esta sentencia sea revocada”, dijo Galindo.

Esta sentencia fue dada el 13 de agosto por el Tercer Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo, a cargo de la jueza Mariela Moreno Vega, quien ordenó al hombre de prensa pagar esta exorbitante suma de dinero, lo cual atenta contra el trabajo periodístico para investigar a funcionarios públicos.

Ruiz Vera indicó que se ha apelado y agregó que la jueza usa elementos subjetivos.