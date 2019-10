Montenegro sobre Villanueva: Si es corrupto le corresponde la cárcel

El exejecutivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli confirmó que la empresa brasileña entregó un pago de 30 000 dólares al ex primer ministro César Villanueva, para conseguir la adjudicación de la construcción de la carretera de San José de Sisa cuando era gobernador regional de San Martín.

Esta acusación ha provocado que políticos y excolegas de bancadas duden de su inocencia aunque Villanueva haya negado enfáticamente haber cometido un acto ilícito. El exejecutivo aseguró que entregará al Equipo Especial Lava Jato toda la información que corrobore lo dicho.

La ratificada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, sostuvo que los hechos descritos “es corrupción” y toda persona que lo haya cometido “debe estar en la cárcel”.

Montenegro fue colega de bancada de Villanueva por Alianza para el Progreso (APP), por lo que lamentó que integrantes de su grupo político estén vinculados a actos de corrupción, como Edwin Donayre quien se encuentra prófugo luego de haber sentenciado por colusión agravada.

A Montenegro se le preguntó en RPP Noticias cómo se le podría llamar al pago que recibió Villanueva de Odebrecht, a lo que respondió: “se llama corrupción. Y dónde deben de estar los corruptos, (…) en la cárcel”, enfatizó. “¿Villanueva debe estar en la cárcel?”, repreguntan “Donde le corresponde estar, luego de que la justicia lo juzgue”, contestó la ministra de la Mujer.

Por otro lado, Gloria Montenegro aseguró que el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunciará por las revelaciones en contra de César Villanueva, quien fue el presidente del Consejo de Ministros en su primer año de gobierno.

“Seguramente que lo dirá, no lo dudes. La primera columna de las cinco que tenemos en temas de gestión es integridad y la lucha contra la corrupción. Yo he visto tanto Salvador del Solar como en el presidente Martín Vizcarra que son gente intachable”, reiteró.

Por otro lado, la ministra de la Mujer señaló que Mercedes Aráoz sigue siendo la presidenta de la república porque presentó una renuncia ante un Congreso “bien disuelto”, lo que no tiene validez.

“Mercedes Aráoz tiene capacidad de gestión y es una mujer de bastantes cualidades. Me ha chocado verla al lado del fujimorismo en un trance como esto, porque ha dañado su imagen. (...) No creo que ha conspirado contra Martín Vizcarra. Me pareció totalmente desastroso (su actuar)”, indicó.

Al respecto, Montenegro lamentó que su bancada APP haya votado junto a Fuerza Popular en contra de las iniciativas del jefe de Estado. “Me ha dolido muchísimo ver a mi bancada votando con el fujimorismo en algo que ya se habría acordado”, señaló.