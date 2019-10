Villanueva llama “difamación” a declaraciones de exejecutivo de Odebrecht

El excongresista César Villanueva rechazó categóricamente haber recibido dinero para favorecer Odebrecht, como lo confirmó Eleuberto Martorelli, exejecutivo de la empresa brasileña y quien lo identificó bajo el codinome ‘Curriculum Vita’.

El exdirectivo ratificó lo dicho por Jorge Barata asegurando que se le entregó 30 000 dólares cuando Villanueva era gobernador regional de San Martín, para conseguir la adjudicación de la construcción de la carretera de San José de Sisa entre el 2007 al 2013.

César Villanueva a través de su cuenta de Twitter publicó un comunicado rechazando las declaraciones de Martorelli y calificándolas de “tendenciosas, difamatorias y contradictorias”.

“Rechazo categóricamente las afirmaciones tendenciosas, difamatorias y sobre todo contradictorias, del señor Antonio Martorelli, pues hoy ya no habla de US$ 60,000.00, sino de US$ 30,000.00”, escribió Villanueva.

Esto se refiere a que a inicios de agosto, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, señaló que a Villanueva se le entregó dos pagos en efectivo de 30 000 dólares cada uno, ordenados por Eleuberto Martorelli.

Villanueva enfatizó en que “jamás” recibió “prebenda” para favorecer a Odebrecht ni para que lo favorezcan a él en campaña electoral, Agregó que en la región San Martín, la constructora multinacional “no puedo robar dinero del Estado”.

Además, el expresidente del Consejo de Ministros aseguró que corroborará sus afirmaciones “con suficientes elementos de convicción cuando el Ministerio Público” lo convoque “para tales efectos”.

Respuesta de César Villanueva.

Los interrogatorios del Equipo Especial Lava Jato a exdirectivos de Odebrecht en Curitiba, Brasil, continúan este viernes 4 de octubre con el objetivo de identificar los 71 ‘codinomes’, o seudónimos que ocultan las identidades de personajes peruanos que recibieron dinero ilícito.