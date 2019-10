Vizcarra: “Podemos dar por superada esta etapa de confrontación” [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra declaró por primera vez luego de que disolvió el Congreso porque le negaron la confianza en dos ocasiones al Ejecutivo. El jefe de Estado se manifestó desde Pucallpa, a donde viajó acompañado de Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Hoy estamos aquí como demostración de compromiso de mi gobierno con el desarrollo de la Amazonía, después de una semana de características políticas complejas, es el primer viaje que realizamos”, señaló Vizcarra.

“Debemos tener en claro que el enemigo de los peruanos es la pobreza. Podemos dar por superada esta etapa de confrontación y que todos demos nuestro esfuerzo para el desarrollo sostenible que beneficie a todos los peruanos", añadió Vizcarra desde la selva peruana.

En otro momento, desmintió que la medida que tomó de disolver el Congreso no sea constitucional. “Ratifico desde aquí para todo el país que todas las decisiones han sido respetando escrupulosamente a la democracia y Constitución. También fueron decisiones difíciles pensando en el país y en los peruanos", aclaró.

PUEDES VER Mira la lista de ministros que forman el nuevo gabinete de Vicente Zeballos [VIDEO]

Asimismo, destacó el apoyo que ha tenido el nuevo Gabinete. "Ayer los gobernadores regionales nos acompañaron en la juramentación del Gabinete. Ejecutivo no solo son los ministerios, sino los gobiernos regionales y municipios. Si una autoridad no tiene una hoja de ruta clara, no podrá atender problemas.

Por su parte, Edmer Trujillo, quien acompañó al presidente a Pucallpa, ha vuelto a ser nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones, ya que en abril renunció al cargo.

Luego de ser nombrado ministro, Edmer Trujillo le envió un mensaje al mandatario vía Twitter. “Agradezco al presidente Martín Vizcarra y al premier Vicente Zeballos por la confianza. Reafirmo mi compromiso de trabajo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ejecutar obras de infraestructura vial e interconexión digital que mejorarán la calidad de vida de los peruanos”, escribió.