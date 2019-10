Távara: “La mayoría parlamentaria no creyó capaz a Vizcarra de disolver el Congreso”

Gerardo Távara indicó que los integrantes del disuelto Congreso como ciudadanos pueden reunirse en un local público, pues es un derecho, no obstante, como excongresistas no pueden sesionar un Pleno como ha señalado el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ya que no existe Legislativo.

“Estamos recuperando la normalidad en medio de una situación de crisis que va a continuar un poco más”, señaló.

Asimismo, recalcó que Mercedes Aráoz aún mantiene el cargo de vicepresidenta de la República y precisó que cometió un error político gravísimo al aceptar la juramentación como 'presidenta encargada’ la noche del 30 de setiembre.

Para Távara, esta decisión política que realizó la excongresista tendrá una gran repercusión en su carrera.

“Tengo la sensación de que la mayoría parlamentaria no lo creyó (a Vizcarra) capaz de hacerlo", manifestó.

De igual modo, añadió que el nuevo Gabinete Ministerial, presidido por Vicente Zeballos, tendrá un gran reto, ya que existe expectativa por parte de la población, tras la disolución del Parlamento.