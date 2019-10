Lescano a Barnechea: “Mejor regresa al Apra”

El exparlamentario Yohny Lescano se pronunció este jueves sobre las declaraciones del excandidato presidencial Alfredo Barnechea, quien rechazó la decisión del presidente de la república, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso.

«El señor Vizcarra como Alberto Fujimori en 1992, ha decidido disolver el Congreso. Como a tantos peruanos eso no nos gusta, no me gusta, pero fue elegido hace más de tres años (…) Por lo tanto, su decisión es ilegal e inconstitucional", manifestó Barnechea a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

Ante ello, Lescano Ancieta sostuvo que la figura del excandidato se “desfigura más" cada vez que declara. Además de considerar que este usa mal la imagen del fallecido expresidente Fernando Belaunde Terry, líder histórico de Acción Popular.

“Cada vez que habla Barnechea se desfigura más. Usa indebidamente la imagen del presidente Belaunde y desconoce la ideología y principios de Acción Popular”, reza parte de la publicación en Twitter del exlegislador.

Tras ello, Yohny Lescano agregó que Barnechea García debería regresar a las filas del Apra, partido en el que inició su actividad política en 1980, al considerar que Acción Popular no está vinculado al fujiaprismo.

PUEDES VER Bartra dice ahora que fue el Congreso el que propuso adelantar las elecciones primero

“Mejor regresa a su partido de origen, el Apra, porque AP nunca estará con el fujiaprismo que le hace daño al Perú”, concluyó.

Tweet de Lescano Ancieta.

Antes del pronunciamiento de Lescano, Jorge Muñoz, quien es alcalde de Lima tras postular con el partido Acción Popular, señaló que no comparte la opinión de Barnechea, ya que la disolución del Parlamento se dio “dentro de las reglas de la constitución.

"Son apreciaciones personales. Fíjate, puedo hasta ironizar con esto. Él no come chicharrón y yo sí como chicharrón. Son cosas que nos diferencian como personas. Respeto la opinión de Alfredo, pero no la comparto. Creo que hay que buscar una situación donde no hay que echarle más leña al fuego”, expresó Muñoz en Latina.