Pedirán a Vizcarra que continúe con reformas

Por: Liliana Rojas

El gobierno del presidente Martín Vizcarra volverá a recibir el respaldo de las regiones, pero esta vez para concretar las reformas que quedaron pendientes por la negativa del Parlamento y que permitirán los cambios y transformaciones que requiere el país.

Para ello, los gobernadores regionales se reunirán esta tarde con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, a quien también harán llegar una serie de propuestas para impulsar el desarrollo del interior del país. A la cita también acudiría el jefe del Estado.

Mesías Guevara, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), sostuvo que superado el episodio del cierre del Congreso es necesario ahora trabajar para garantizar la realización de las elecciones en las que se elegirá al nuevo Congreso, a fin de que este apruebe las reformas políticas y judiciales que no se quisieron respaldar por intereses partidarios.

Guevara minimizó la oposición del grupo de excongresistas de mayoría fujimorista y aprista, quienes, dijo, no admiten que su rol congresal acabó y que el pueblo ya no los quiere como sus representantes. "Lo que hagan o no hagan ya no tiene impacto en la gobernabilidad, toda vez que el presidente tendrá que gobernar a nivel de decretos de urgencia", señaló.

Propuestas regionales

Los gobernadores regionales, al menos unos 20, que acudan esta tarde a la cita con Zeballos traerán una serie de propuestas generales y particulares.

La mayoría demanda continuar con los proyectos y asegurar el financiamiento de otros, así como buscar mecanismos para su destrabe; asimismo, ver el tema de los arbitrajes que forman parte de procesos por corrupción y la solución de los conflictos sociales por minería.

Según Guevara, varios de estos planteamientos están supeditados al Presupuesto General de la República que debe aprobarse el 30 de noviembre a más tardar.

Al respecto, Jean Benavente, gobernador del Cusco, consideró que al no existir un Congreso el presupuesto debe ser debatido con las autoridades regionales para su aprobación.

La autoridad cusqueña anunció que para su región son fundamentales asegurar el financiamiento de dos obras emblemáticas: el aeropuerto internacional de Chinchero y el nuevo hospital Antonio Lorena.

Por su parte, el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, opinó que el presupuesto debería ser aprobado de acuerdo con las propuestas realizadas por las regiones, después de haber pasado por la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Agustín Luque, gobernador de Puno, sostuvo que planteará el relanzamiento del proceso de descentralización porque aún no han sido transferidas algunas competencias a las regiones, principalmente de índole económica.

Alcaldes también irán a Palacio

● Los alcaldes solicitaron una reunión con el presidente, que se realizaría la próxima semana, informó Álvaro Paz de la Barra, de la Asociación de Municipalidades. Indicó que las propuestas buscan empoderar a los municipios. Piden fortalecer capacidades para la inversión pública y autonomía en seguridad y transporte.