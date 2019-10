Alfredo Barnechea se pronuncia sobre disolución del Congreso [VIDEO]

El excandidato presidencial Alfredo Barnechea se pronunció sobre la disolución del Congreso de la República anunciada por el mandatario Martín Vizcarra. A través de sus redes sociales, el exrepresentante de Acción Popular se mostró crítico de la medida.

En un video de once minutos publicado en Facebook, Barnechea García analiza la coyuntura política y compara la disolución del parlamento con lo sucedido el 5 de abril de 1992, tras el autogolpe de Alberto Fujimori.

“El señor Vizcarra como Alberto Fujimori en 1992, ha decidido disolver el Congreso. Como a tantos peruanos eso no nos gusta, no me gusta, pero fue elegido hace más de tres años (…) Por lo tanto, su decisión es ilegal e inconstitucional”, señaló en su discurso.

En otra parte del video, Alfredo Barnechea se refiere a los medios de comunicación y critica el apoyo de estos a la decisión de Vizcarra. “La casi totalidad de la prensa y la televisión financiada abundantemente por el gobierno se ha plegado a este golpe de Estado”, acusa el acciopopulista, que califica al actual periodo como una ‘dictadura’.

Las críticas a la disolución del Congreso continúan por parte de excandidato presidencial. Para Barnechea, la democracia se da gracias al estado de derecho: “es la separación de los poderes, estén bien manejados o no”.

En su mensaje, el exlíder de la lampa, advierte un posible retorno del militarismo y se dirige a las Fuerzas Armadas “para que sean conscientes que en un futuro constitucional serán sujetos a sanciones por cualquier participación indebida”.

Finalmente, sobre las próximas elecciones 2020 en las que los peruanos votarán para la conformación de un nuevo Congreso, Alfredo Barnechea sostuvo que estas “rompen el orden constitucional”, por lo que se dirigió al presidente Vizcarra para indicarle que “aún está a tiempo de rectificarse”, convocando a comicios generales.