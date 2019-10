Jorge Muñoz a Alfredo Barnechea: “Él no come chicharrón, yo sí” [VIDEO]

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, le respondió a Alfredo Barnechea luego de que declaró que la disolución del Congreso era una golpe de Estado, pese a que la medida es constitucional al haberse negado en dos ocasiones la confianza al Ejecutivo.

"Son apreciaciones personales. Fíjate, puedo hasta ironizar con esto. Él no come chicharrón y yo sí como chicharrón. Son cosas que nos diferencian como personas. Respeto la opinión de Alfredo, pero no la comparto. Creo que hay que buscar una situación donde no hay que echarle más leña al fuego”, dijo Muñoz en Latina.

“Yo pienso que no es golpe de Estado. Esta situación se da dentro de las reglas de la Constitución y de la ley y que no tiene historia ni precedentes y por lo tanto genera dudas”, añadió Jorge Muñoz.

Las declaraciones del alcalde de Lima se dan luego de que Alfredo Barnechea se grabe en un video que subió a su cuenta de Facebook en la que muestra su rechazo al presidente Martín Vizcarra.

“El señor Vizcarra como Alberto Fujimori en 1992, ha decidido disolver el Congreso. Como a tantos peruanos eso no nos gusta, no me gusta, pero fue elegido hace más de tres años (…) Por lo tanto, su decisión es ilegal e inconstitucional”, señaló Barnechea.

Jorge Muñoz también defendió en RPP la posición de Martín Vizcarra de disolver el Congreso. “Yo no veo el golpe de Estado del que habla. Lo conozco al señor Olaechea, hemos conversado muchas veces, pero creo que en este punto él está equivocado. Además, él está actuando como parte de una Comisión Permanente y así también lo ha dicho y lo ha reconocido el día de hoy”, expresó.

“No es sencillo interpretar [la disolución del Congreso] porque es la primera vez que sucede una cosa de esta naturaleza”, agregó.