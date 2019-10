Barata identificó a las personas que se ocultan tras 17 “codinomes” de Odebrecht

Curitiba, Brasil. Informe Especial.

Jorge Barata reveló la identidad de las personas a las que Odebrecht adjudicó “codinomes” (seudónimos) para entregarles secretamente dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas, como se conocía a la “oficina de sobornos” de la constructora brasileña.

De un total de 71 “codinomes”, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú entregó a los fiscales peruanos Rafael Vela y José Domingo Pérez, la identificación de al menos 17 personas, todos políticos de diferentes partidos.

Barata se disculpó por no haber entregado más información, bajo el argumento de que Odebrecht afronta una crisis económica y no cuenta con fondos para pagar a expertos informáticos que permitan extraer datos de los sistemas My Web Day y Drousys, en los que se registraban las operaciones ilícitas para el desembolso de coimas. Este incidente, vale indicar, causó una controversia con las autoridades peruanas, porque representaba un incumplimiento del acuerdo de cooperación.

Así que se ha programado un nuevo encuentro con Jorge Barata para que proporcione la identidad de las personas que se ocultan tras los “codinomes” restantes.

“Una cosa es que recuerde los ‘codinomes’, y otra que lo demuestre con información que se encuentra en los sistemas My Web Day y Drousys, que de momento no están disponibles”, señaló Barata, de acuerdo con fuentes de La República que tuvieron acceso al interrogatorio en la sede de la Procuraduría del Estado de Paraná, en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Barata señaló que el “codinome” “Campanha Nacional” encubre fondos de Odebrecht dirigidos a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, con lo que se ratifica una vez más que la constructora sí abonó dinero a los ex candidatos.

Bajo el codinome “Sipán”, fueron transferidos fondos para las campañas políticas del ex presidente regional de Lambayeque y ex congresista Yehude Simon Munaro, quien cumplió funciones como primer ministro del segundo gobierno de Alan García Pérez.

Quien fuera también ex primer ministro de García, y es actual congresista aprista, Javier Velásquez Quesquén, también aparece bajo el mismo “codinome”, porque, según Barata, también recibió dinero de la constructora. Simon y Velásquez negaron los dichos del exdirectivo de Odebrecht.

El primero dijo que “ni siquera 5 dólares he recibido de Odebrecht”, y el segundo alegó que “Barata respondió a una pregunta inducida por los fiscales”.

A manos llenas

El “codinome” “Campanha Regional” (por campañas electorales municipales), ocultaba la entrega de dinero, según Barata, a Luis Castañeda y Susana Villarán, quienes ganaron las elecciones y en sus periodos luego negociaron acuerdos con Odebrecht.

También recibió la es candidata Lourdes Flores Nano, quien, horas antes de la declaración de Barata, se adelantó a que fuera mencionada, y dijo: “posiblemente yo esté identificada. Hay que mirar las cosas con total tranquilidad”.

En el caso preciso de Flores, Barata indicó que el dinero que se le proporcionó fue para su campaña presidencial y municipal.

Con el codinome “Campaña Legislativa” fueron identificados los ex congresistas Hidelbrando Tapia Samaniego y Juan Carlos Eguren. Además, Jorge Barata ratificó que los “codinomes” “Almohadinha” correspondía al abogado Horacio Cánepa Torre y “Curriculum Vita” al ex primer ministro César Villanueva Arévalo.

“Estos revelaciones tienen que venir acompañados de la prueba que corroboren el relato. Barata ya identificó a los ‘codinomes’, pero la historia detrás del ‘codinome’ es algo que aún no se ha podido detallar por todas las dificultades logísticas”, señalaron las fuentes.

“El relato del ‘codinome’, es un relato descrito por Barata. El ‘codinome’ lo asigna Jorge Barata. Pero detrás de un ‘codinome’ hay una historia. Quiere decir que figura alguien del Departamento de Operaciones estructuradas de Odebrecht y de la llamada ‘Caja Dos’, que es un especie de contabilidad paralela financiera de carácter ilícita”, añadieron las fuentes sobre lo que sucedió en la diligencia de este miércoles.

“Se presume si alguien está bajo un seudónimo es porque presumiblemente está cometiendo hechos ilicitos. Barata no ha podido ofrecer todas las historias detrás de los ‘codinomes’, por todas esas dificultades logísticas que existen. Por eso Barata no ha tomado el riesgo de estar decodificando toda la información hasta una próxima oportunidad “, señalaron las fuentes de La República.

Fuentes relacionadas con el Equipo Especial que participó en el interrogatorio, confirmaron que en cierto momento estuvo por romperse el acuerdo porque el abogado de barata, Carlos Kaufmann, pretendió postergar la audiencia.

Hora de tensión

”Se les dijo claramente que si no asistían a la diligencia y no mostraban su sometimiento a la Justicia peruana, entonces el Equipo Especial revocaría el acuerdo. Porque es parte de su obligaciones asistir a todos los requerimientos que el ministerio peruano realice”, explicaron las fuentes.

Este miércoles el fiscal Rafael Vela se reunirá con el Procurador Federal de Brasil, Orlando Martello, para coordinar las próximas diligencias con más y nuevos testigos. También será abordado el ex funcionario de Odebrecht, Eleuberto Martorell.

La continuación del interrogatorio a Barata se está acordando una nueva fecha. Además está pendiente de fecha el interrogatorio a otro ex funcionario brasileño en Brasil, Marko Harasic. Su declaración es reservada.

“Es una diligencia muy difícil, considerando la campaña demoledora contra el acuerdo con Odebrecht, especialmente de ciertos sectores políticos, del empresariado y de algunos medios de comunicación”, señalaron las fuentes.

“Tenemos que hacer prevalecer el principio de autoridad. Ese el mensaje. Pero tampoco podemos ser recalcitrantes y desconocer algunas argumentaciones que tienen cierta lógica, que está relacionado con el tema del dinero”.

En efecto, Odebrecht Brasil y Odebrecht de Estados Unidos están en insolvencia al igual que Odebrecht Perú. “Venir a Curitiba significa hay que pagar pasajes aéreos a los abogados de Perú, de Sao Paulo y al propio Jorge Barata, además de alimentación, movilidad, honorarios y otros gastos”, señalaron las fuentes.

“Barata dice: mi versión es trabajada con un equipo. Y en efecto así es. Barata tiene que reunirse con sus ex colaboradores con ayuda y el apoyo de la empresa para juntar toda la documentación en cada diligencia, y de este modo respaldar lo que afirma. Y eso cuesta”, expresaron.

Los colaboradores de Barata están en Brasil y en otros países no pudieron estar presentes en esta ocasión en Curitiba, por lo que se frustró la entrega de información que no estaba debidamente respaldada. “Hay quienes creen que nos sentamos, preguntamos, Barata responde y... ¡listo! Pero no es así. Cada afirmación, cada respuesta debe contar con documentación”, concluyeron.