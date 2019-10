Francesco Petrozzi sería el nuevo ministro de Cultura

Francesco Petrozzi, hasta hace unos días congresista de la República por la Bancada Liberal, sería el nuevo titular del Ministerio de Cultura (Mincu) y juraría al cargo ante el nuevo primer ministro Vicente Zeballos al mediodía de este jueves 3 de octubre.

Fuentes confirmaron a La República que el exlegislador y tenor lírico ocuparía el cargo en reemplazo de Luis Jaime Castillo Butters, quien es ministro desde el 8 de julio de este año.

Con esta nueva designación el Mincu sería el sector con más cambio de titulares en el presente gobierno. Hasta el momento son siete los ministros que han ocupado el cargo.

Petrozzi y Fuerza Popular

Francesco Petrozzi ingresó al Congreso con el partido político Fuerza Popular, y renunció a la bancada el 19 de octubre del 2018 alegando “diferencias de tipo ideológico”.

“Se han creado entre nosotros, en estos casi tres años, diferencias de tipo ideológico que ya solo pueden resolverse con una decisión: una decisión por lealtad no he podido tomar antes. Sin embargo, hoy tengo la convicción de que la única lealtad de un político es aquella que le debe al pueblo del Perú”, escribió en un carta enviada a la vocera del ex grupo parlamentario.

Posteriormente integró la Bancada Liberal, la que estaba compuesta por legisladores que se oponían a la mayoría fujimorista y sus aliados.

Proyectos de ley de Petrozzi

Francesco Petrozzi tuvo la iniciativa legal para convertir al Conservatorio Nacional de Música en la ahora Universidad Nacional de Música, entidad que ofrece títulos en grado de bachiller y licenciado.

Su proyecto de ley, al ser presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso en el 2017, fue aprobado el 24 de mayo de ese año y tuvo amplio respaldo del Pleno.

El exfujimorista fue el principal impulsor de la Ley de Promoción de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, conocida también como Ley de Cine, cuando estaba en la Bancada Liberal.

Logró junto a colegas que el Pleno la aprobara en primera votación luego que la fujimorista Karina Beteta resentara una cuestión previa para que regrese a comisión y el dictamen sea modificado. Sin embargo, la propuesta quedó pendiente de una segunda aceptación.

Petrozzi y Vilcatoma

Aunque Petrozzi también fue protagonista de hechos polémicos en el Parlamento junto con la fujimorista Yeni Vilcatoma, a la que la llamó “la Gisela del sigo XXI”. Esta crítica la dio luego de conocerse que conducía un programa de televisión en el canal del Congreso.

Por este hecho la exparlamentaria lo denunció ante la Comisión de ética y con votos del fujimorismo decidieron abrir investigación a pesar que Petrozzi ya se había disculpado. Días después levantó la demanda.

Gabinete Ministerial de Vicente Zeballos

Fuentes informaron a este diario que los nuevos titulares de las carteras ministeriales son:

Primer ministro: Vicente Zeballos

Ministro de Transporte y Comunicaciones: Carlos Estremadoyro

Ministra de Economía y Finanzas: Antonieta Alva Luperdi

Ministra de Educación: Flor Pablo

Ministra de Salud: Zulema Tomas-Gustavo Rossell

Ministra de Energía y Minas: Miriam Morales

Ministro de Cultura: Francesco Petrozzi

Ministro de Agricultura: Sergio Dávila

Ministro de Justicia: Daniel Sánchez

Ministro del Interior: Carlos Morán:

Ministro de Vivienda: Yañez

Ministra de la Mujer: Gloria Montenegro

Ministro de Defensa: Jorge Moscoso

Ministro del Ambiente: Albina Ruiz

Ministro de Desarrollo e Inclusión Social: Jorge Melendez

Ministro de Producción: Clemente Flores

Ministro de Relaciones Exteriores: Gustavo Meza-Cuadra

Hasta el momento, la única confirmada para integrar el Gabinete Ministerial es María Antonieta Alva como titular de la cartera de Economía, quien ha recibido el respaldo de Salvador del Solar.