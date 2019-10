Ciudadanía sale hoy a respaldar el cierre del Congreso

Ante los últimos acontecimientos generados por el cierre del legislativo, los colectivos ciudadanos, gremios laborales y partidos políticos vuelven hoy a las calles a las 5:00 de la tarde para respaldar la decisión del presidente Martín Vizcarra de cerrar el Congreso de la República. El punto de encuentro será la plaza San Martín.

En conferencia de prensa, los representantes de estas organizaciones señalaron que el cierre del Legislativo es un triunfo de la ciudadanía que no dejó de salir a las calles desde el año 2016 cuando dijo “No a Keiko”, y que ahora ha impedido una nueva repartija en el Tribunal Constitucional.

Vigilantes y movilizados

Cuestionaron que apristas y fujimoristas traten de confundir al pueblo indicando que la medida de Vizcarra es inconstitucional y haciendo gestiones que ya no les corresponden.

“El señor Pedro Olaechea con las fuerzas políticas fujiapristas están tratando de inscribir al señor Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien fue elegido de manera ilegal e ilegítima como miembro del Tribunal Constitucional. No pueden hacerlo porque el Congreso ya fue disuelto y lo que hay es una Comisión Permanente que no tiene ninguna atribución para solicitar la incorporación del señor Ortiz de Zevallos en el TC”, indicó Martha Cuentas, de la Asociación Nacional de Centros. Añadió que estarán vigilantes y movilizados para que esta pretensión no pase.

También defendieron la constitucionalidad de la disolución del Congreso, de acuerdo con el artículo 134 de la Carta Magna. De ahí que la consideraron legal y legítima, muy distinta al golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992.

Resaltaron que la medida del 30 de setiembre es el resultado de los movimientos que lucharon en las calles contra la corrupción durante años, contra lo que significaron Odebrecht y los Cuellos Blancos en el país.

Todos reconocieron a Martín Vizcarra como presidente de la República y consideraron que la juramentación de Mercedes Aráoz como presidenta en el Congreso fue arbitraria y espuria.

Pero también demandaron al mandatario que el proceso de transición se ejecute de la mano con las organizaciones sociales y laborales, de manera que se consensúe una agenda mínima que garantice la continuación de la lucha contra la corrupción y la ejecución de las reformas del sistema judicial y político, además de que asegure la gobernabilidad y el fortalecimiento de las instituciones.

Trabajadores

En nombre de los trabajadores y tras saludar la disolución del Congreso, Carmela Sifuentes, de la Confederación General de Trabajadores, exigió la derogación de los decretos supremos 345 y 237 sobre Políticas de Competitividad y Productividad. “No estamos contra la competitividad y productividad, pero sí debe consultarse principalmente a interlocutores válidos como trabajadores, maestros y también a las empresas públicas para que se tenga una política que desarrolle el crecimiento de la patria”, anotó la vicepresidenta de la CGTP.

Datos

5 de octubre. Se reunirá la Asamblea Nacional de los Pueblos, a la que pertenecen organizaciones sociales, gremiales y políticas, en busca de cambios constitucionales.

10 de octubre. La CGTP convoca a sus bases para una jornada nacional por sus derechos.