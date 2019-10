Vicente Zeballos sobre Mercedes Aráoz: “Sigue siendo vicepresidenta”

El primer ministro Vicente Zeballos se refirió a Mercedes Aráoz e indicó que ella continúa siendo vicepresidenta de la República, pese al documento que presentó a Pedro Olaechea. Además, negó que se le haya impedido ingresar a Palacio de Gobierno.

“Desde una perspectiva constitucional legal sigue siendo vicepresidenta”, explicó Zeballos a RPP, pues la renuncia de Aráoz se dio "ante el presidente del Congreso y el Congreso no existe. Ha quedado disuelto”.

“Lo que está en ejercicio es la Comisión Permanente, ella sigue siendo vicepresidenta en este momento”, aclaró. “Deseo profundamente que nuestra patria supere esta grave crisis institucional, para el bien de todos los peruanos, especialmente de los menos favorecidos que son los más perjudicados por la irresponsabilidad de los políticos”, añadió.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Mercedes Aráoz en las que denunció que no se le permitía ingresar a Palacio de Gobierno y Vicente Zeballos negó que esto sea cierto.

"No he hablado con él (Martín Vizcarra). Me encantaría hablar con él, pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, expresó a Reuters.

Vicente Zeballos aseguró que esto no es cierto, pues Mercedes Aráoz sigue siendo vicepresidenta.

Cabe señalar que Aráoz presentó la carta a Pedro Olaechea y pidió “convocar” elecciones. “La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú”, expresó. “Considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República”, añadió.

Anteriormente, Mercedes Aráoz declaró a medios internacionales que respetará un eventual fallo del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la disolución del Congreso por el presidente Martín Vizcarra.