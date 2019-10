RMP sobre Aráoz: "No hay Congreso entonces, no puede renunciar”

La conductora de RTV señaló que Mercedes Aráoz renunció al cargo de vicepresidenta mediante una carta al expresidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea.

Asimismo, añadió que el artículo 111 de la Constitución establece que los vicepresidentes tienen las mismas limitaciones que un presidente por lo tanto, Aráoz tendrá que esperar hasta que se constituya un nuevo Parlamento, es decir, podrá renunciar en marzo.

“La Constitución dice que renuncia ante el Congreso y es aceptada por este, pero no hay Congreso entonces no puede renunciar”, comentó.

RMP se refirió a los oficios enviados por Pedro Olaechea al Tribunal Constitucional para que se acepte la designación del nuevo miembro del organismo, lo cual, según la abogada, es complicado, pues hay dos recursos presentadas en el hoy Congreso disuelto.

“Mientras no se resuelvan esas impugnaciones no hay resolución, eso lo debería saber el señor Olaechea ¿Se pueden resolver? No, hasta que exista un Pleno. Se congela, se posterga porque estamos en lo que la Constitución llama como interregno parlamentario”, indicó.

Por otro lado, resaltó que el Gabinete Zeballos, el cual juramentará este jueves 03, tendrá capacidad legislativa similar al de un Congreso por lo cual, las personas elegidas deberán tener grandes habilidades.

Para la abogada, es necesario que en las próximas elecciones la ciudadanía elija con conciencia a sus autoridades.

“Tenemos que tener un mejor Congreso y en eso tenemos responsabilidad todos los peruanos. Hagamos bien la tarea”, especificó.