La hora oscura

Por: Ricardo Uceda

Hay constitucionalistas sosteniendo que la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza permitía al presidente cerrar el Congreso. Algunos tienen prestigio. Otros, tanto o más calificados, sostienen que la negativa debió ser explícita, y que por lo tanto Martín Vizcarra violó la Constitución. Encuentro más razón en los segundos, pero no solo por sus explicaciones jurídicas.

Era evidente que Vizcarra quería gobernar sin el infectado Congreso, cerrándolo de esta o de cualquier manera, y que eligió una vía alambicada porque tuvo que meterse por el ojo de una aguja: el único espacio que encontraron sus ingenieros jurídicos. Fue un buen cebo, hay que reconocerlo, la bandera anticorrupción, pese a que gobernaba en forma poco transparente y sin mayores controles.

Más tarde se sabrá si es honesto, pero no pasará a la historia como un gobernante demócrata. Al fujimorismo, con sus impresentables y lobistas, había que aguantarlo hasta el 2021. Así como Fuerza Popular quiso destituir a Kuczynski sin razón –cuando no la había–, Vizcarra predicó el cierre del Congreso para mantener una popularidad artificial y meter bajo la alfombra su incapacidad como gobernante. No hay nada sorprendente en la izquierda. Desea una Asamblea Constituyente con otro orden económico y una justicia que le permita acogotar a sus oponentes. En 2020 podría ser una fuerza predominante en el Congreso. En medio del jolgorio general, es una hora oscura para conspicuos defensores de los más altos valores democráticos que ahora aplauden un golpe porque el pueblo lo pidió.