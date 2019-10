Mercedes Aráoz: “Hoy me está detestando una buena parte del país”

La aún vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, sostuvo en una entrevista a un medio internacional que es una política seria y que un gran sector del país debe odiarla por aceptar ser nombrada por el Congreso como presidenta de la República.

“Yo soy una política seria, yo estoy aquí para trabajar con mi país. Hoy día me está detestando una buena parte del país", manifestó para Reuters.

Asimismo, expresó que el Tribunal Constitucional debe ser el organismo que tenga la última palabra sobre quién es el gobernante del país, o Martín Vizcarra o ella.

“Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional, cualquiera sea el resultado que diga tiene que ser respetado”, comentó Mercedes Aráoz.

A la vez, dijo que hasta ahora no ha podido dialogar con Martín Vizcarra y que tiene ingreso restringido a Palacio de Gobierno.

“No he hablado con el presidente (Vizcarra). Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, señaló.

Mercedes Aráoz: Asumir la presidencia solo fue un acto político

Por otro lado, al ser consultada sobre si establecerá un gabinete ahora que simbólicamente ha asumido la presidencia, Mercedes Aráoz aseguró que no y que haber jurado solo se trató de un acto político.

“No es factible hacer algo así en estos momentos. Tenemos que ser prudentes y lo correcto es cumplir dentro del marco constitucional; esto es más un acto político que un acto para asumir funciones; en estos momentos, esas funciones las está cumpliendo el señor (Martín Vizcarra)”, declaró.