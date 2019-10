Aráoz afirmó que disolución del Congreso de Vizcarra no es igual a autogolpe de Fujimori

La exvicepresidenta Mercedes Aráoz indicó en entrevista con un medio internacional que no se puede comparar el autogolpe dictatorial realizado por Alberto Fujimori en abril de 1992 con el cierre del Congreso de Martín Vizcarra.

“Muchas veces se dice cuál es la diferencia entre lo que hizo Alberto Fujimori y lo que está haciendo Martín Vizcarra. En el momento del autogolpe se cerraron todas las instituciones; en este momento todavía hay instituciones del Estado que están vigentes y que podemos usarlas de manera adecuada”, aseveró para Reuters.

PUEDES VER Aráoz renuncia a la vicepresidencia y pide que se convoque a elecciones generales

“No he hablado con el presidente. Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción; me han informado que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, dijo en otro momento.

Como se conoce, el lunes 30 de septiembre el mandatario determinó disolver el Legislativo luego de interpretar que desde dicho poder del Estado no le dieron el voto de confianza por segunda ocasión.

Tras ello, varios de los ahora exparlamentarios no se quedaron con los brazos cruzados y decidieron “suspender” temporalmente a Martín Vizcarra y “nombrar” a Mercedes Aráoz como jefa de Estado.

Vale mencionar que en la noche del martes 1, Mercedes Aráoz optó por renunciar al cargo de vicepresidenta del Perú y por consiguiente no aceptar su nombramiento como presidenta.

“He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. [...] Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país”, se lee en un tweet de la ahora exvicepresidenta.