Eloy Espinosa-Saldaña: Oleachea está invadiendo las competencias del TC

Por: María Elena Castillo

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, advirtió que el presidente de la Comisión Permanente del disuelto Congreso, Pedro Oleachea, no tiene facultades para nombrar a un miembro del ente constitucional y está incurriendo en una invasión de competencias al pretender señalar a cuál de los miembros remplazará.

Así respondió al oficio que esta mañana se envió al máximo ente constitucional solicitando al presidente del TC, Ernesto Blume, que tramite la designación de Gonzalo Ortiz de Zevallos Oleachea, aprobada el lunes pasado. Es más, adjunta una Resolución Legislativa en precisando que reemplazará al integrante con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad.

Con este documento se está dirigiendo directamente al juez Espinosa-Saldaña, quien en conversación con La República calificó este hecho como un intento de asumir una atribución que siempre ha sido del TC.

“No se trata de la intención de alguien de aferrarse al cargo, sino de cumplir y hacer cumplir la institucionalidad. Si tiene que reemplazarse un magistrado del TC no sea por consideraciones externas a lo establecido”, dijo.

Indicó que, en ningún momento los congresistas discutieron ni aprobaron qué magistrado sería relevado ni con qué criterios.

Añadió que además están pendientes de resolver un pedido de reconsideración de la votación presentado por la legisladora Patricia Donayre, y uno de nulidad por la parlamentaria María Elena Foronda, por haber suplantado su voto.

“Como esas cuestiones no se han resuelto, no hay un nombramiento firme”, refirió. Y añadió que el presidente de la Comisión Permanente, que hoy asume Olaechea, no tiene competencias para hacerlo.

Asimismo, remarcó que la legislación establece claramente que el Tribunal Constitucional es quien decide qué magistrado se releva cuando no se ha logrado elegir los reemplazos de todos lo que tengan mandato vencido.

“Hay dos casos en la historia del TC en que se ha dado una renovación parcial. En uno, Víctor García Toma decidió renunciar y el pleno se apoyó su decisión. Y el segundo caso en que tenían los mandatos vencidos los magistrados César Landa y Juan Vergara, el pleno decidió que se fuera el de la colegiatura más antigua”, explicó Espinosa-Saldaña.

Acotó que el artículo 19 inciso 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y el artículo 4 de su reglamento señala que el pleno del TC debe decidir qué magistrado o magistrada se va.