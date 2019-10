Espinosa-Saldaña aclara que Olaechea no puede pedir al TC nombramiento de Ortiz de Zeballos

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña señaló que el expresidente del Congreso Pedro Olaechea no puede pedir que se nombre a su pariente Ortiz de Zeballos Olaechea como nuevo miembro del Tribunal Constitucional.

“La respuesta concreta es no. Primero porque no se terminó el trámite; entonces hay una reconsideración pendiente de resolver de la señora excongresista Patricia Donayre y una nulidad presentada por la señora María Elena Foronda”, aclaró Eloy Espinosa-Saldaña, miembro de dicho organismo constitucional.

“Cuando se anunció la votación del señor Ortiz de Zeballos (en el Pleno) en ningún momento se dijo quién iba a salir porque esa competencia en toda la historia es del Tribunal Constitucional, pues en base a artículos como el 19 inciso 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional –vigente actualmente- y del artículo 4 del reglamento del TC, ello es competencia del tribunal”, añadió para Canal N.

Sobre el párrafo anterior, vale precisar que Espinosa-Saldaña se refiere a la resolución legislativa firmada por Pedro Olaechea en el que busca precisar que Ortiz de Zeballos debe ser nuevo integrante del TC, y reemplazar “al magistrado con mandato vencido cuya colegiatura sea de la menor antiguedad”, cuando esa determinación debe ser resuelta por el propio tribunal.

A la vez, señaló que el diario El Peruano no publicó el nombramiento de Ortiz de Zeballos porque la solicitud fue realizada por el Congreso, un poder que al ser ahora solo Comisión Permanente no tiene esa facultad.

“Ese documento no ha querido ser publicado por El Peruano; y creo que el periódico, independientemente de cualquier consideración hace bien porque estamos hablando de una norma incompleta dada por un órgano que no tiene competencia para hacerlo porque la Comisión Permanente le señala (a Pedro Olaechea) qué puede hacer y esto no lo puede hacer”, sostuvo Eloy Espinosa-Saldaña.

“Habría que esperar a un nuevo Congreso para que resuelva las observaciones y si el señor Ortiz de Zeballos las supera obviamente tendrá que venir al tribunal y los miembros del tribunal decidirán quién de los 6 colegas saldrá”, agregó.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, determinó cerrar el Congreso luego de que la cuestión de confianza que presentó fue desestimada.

Solicitaba que antes de que los congresistas votaran por la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional le brindaran la confianza, mas no lo hicieron y escogieron a Ortiz de Zeballos.