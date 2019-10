AAR sobre Aráoz: “Hacer el ridículo no está tipificado en el Código Penal”

El periodista sostuvo que en estos momentos Jorge Barata está declarando ante el Equipo Especial Lava Jato, en Curitiba, donde revelará las identidades de los 71 codinomes.

“Hoy es el día en que se van a conocer los codinomes y va a permitir entender el comportamiento de algunos parlamentarios en el Congreso en el momento de las votaciones”, manifestó.

Asimismo, el conductor de RTV se refirió a la renuncia a la vicepresidencia de la República de Mercedes Aráoz, quien, según AAR, se dio cuenta del grave error que cometió al asumir el cargo.

“Ella sabe con quién se está metiendo (…) Ha sido un gravísimo error político y ella tenía que estar consiente de eso”, acotó.

No obstante, especificó que Aráoz sigue siendo vicepresidenta, ya que su renuncia no es válida al no tener un Congreso que admita su dimisión.

“Hacer el ridículo no está tipificado en el Código Penal”, precisó.

AAR, además, agregó que el disuelto Congreso aún posee intenciones de tomar el control del Tribunal Constitucional, lo cual ha quedado demostrado en la carta enviada por Pedro Olaechea que pide al organismo antes mencionado que oficialice el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos.

Por último, Álvarez Rodrich se pronunció sobre la conformación del Gabinete Zeballos, el cual juramentará este jueves 03.