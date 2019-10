Rosa María Palacios: ¿Cuál golpe?

El lunes 30 de setiembre se presentó Salvador del Solar en el Congreso para hacer, de forma inmediata, una cuestión de confianza. ¿Su propósito? Detener el proceso de nombramiento de magistrados del TC hasta que se implemente un procedimiento transparente que él mismo proponía.

Discrepo con el presidente Vizcarra sobre una negativa exclusivamente fáctica de la cuestión de confianza. Esta también fue jurídica. Antes de poner al voto el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos, el Congreso votó una cuestión previa. ¿De qué trató? De decidir si el Congreso atendía la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros de forma inmediata (como fue solicitada) o si se rehusaba a atenderla y continuaba con el proceso de nombramiento de magistrados.

La cuestión se puso al voto. Y 80 congresistas dijeron “no”. Sus nombres quedaron en la pantalla. Fuerza Popular, sus aliados y la vicepresidenta se rehusaron a atender la cuestión de confianza. Uso el verbo “rehusar” intencionalmente. No solo porque eso es fácticamente lo que hicieron sino porque es el verbo exacto que usa la Constitución en el artículo 133 cuando dice “si la confianza le es rehusada… se produce la crisis total del gabinete”. ¿Se votó o no se votó? Se votó. Y Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, perdió la votación y por mucho.

Horas después percatándose del estropicio (y sin los votos necesario para nombrar magistrados del TC), el Congreso quiso enmendarlo y volvió a votar la cuestión de confianza, ya no como cuestión previa. Era ya irrelevante. La Constitución no señala ninguna formalidad para la votación. La primera negativa era suficiente para que Salvador del Solar presentara su renuncia como le ordena la Constitución. Así lo hizo. El presidente Vizcarra solo tenía que decidir si usaba o no la facultad que le daba la Constitución en el artículo 134. La usó. ¿Cuál es el golpe de Estado si ellos mismos votaron para que cayera el gabinete Del Solar? La disolución del Congreso es la consecuencia directa del voto de más de 80 congresistas.