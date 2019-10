Vieira confirma que compró pasaje para irse del país luego de la disolución del Congreso

Luego de ser descubierto intentando salir del país rumbo a los Estados Unidos, el excongresistas Roberto Vieira confirmó este martes que compró su pasaje de avión para viajar a Miami luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara la disolución constitucional del Congreso.

Más temprano, el exlegislador, que en sus últimos meses como parlamentario se adhirió a la bancada Cambio21, reveló más temprano que había programado su salida del país por un cuadro de estrés vinculado a los acontecimientos políticos recientes.

Consultado por esta casualidad, el excongresista Vieira, no sin cierta ofuscación, cuestionó que, a su parecer, se sugiera que habría intentado salir del país por otros motivos.

“¿Cuál es el problema [con que viaje fuera del país]? ¿Acaso soy jefe de una banda, he violado a alguien, he matado a alguien? Usted me está faltando el respeto porque está insinuando como que yo me estoy escapando”, respondió el exlegislador a la periodista Juliana Oxenford en Exitosa.

Vieira afirmó que no pretendía irse del país sin fecha de retorno. Es más, aseguró que “el día 8, 9, estoy acá”, de vuelta en el Perú.

“Y si quiere invíteme a su programa. Públicamente se lo digo. Invíteme a su programa y tóqueme todos los temas que quiera”, dijo el exparlamentario.

En otro momento, el exparlamentario miembro de la bancada Cambio21, señaló que compró su pasaje “como a las seis de la tarde” del último lunes, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.

No obstante reconocer este hecho, Vieira cuestionó "¿cuál es el problema que sea antes o sea después? ¿No puedo viajar?”, dijo el exparlamentario.

El exlegislador, es preciso señalar, explicó más temprano este martes que había decidido viajar a los Estados Unidos “hace un par de días por una mezcla de estrés y tantas cosas terribles que se han visto en el país últimamente".

Horas antes, vale resaltar, se revelaron imágenes suyas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando intentaba salir del país con su pasaporte diplomático. Sin embargo, el exlegislador no pudo viajar porque tenía multas pendientes de pago por no haber sufragado en las pasadas elecciones.