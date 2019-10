A pesar de haber negado que Acción Republicana y Contigo sean parte o satélites de Fuerza Popular, como denunciaron algunos parlamentarios, entre ellos Richard Arce, Pedro Olaechea, expresidente del disuelto Congreso de la República, deslizó de manera inconsciente que nunca estuvo en la bancada liderada por Keiko Fujimori.

Durante una entrevista concedida al conductor de CNN en español, Fernando del Rincón, Olaechea señaló se refirió a la elección de su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como magistrado del Tribunal Constitucional, la misma que obligó a Martín Vizcarra a disolver el Congreso, pues con esto se le había negado la confianza que horas antes Salvador del Solar había solicitado.

Al ser consultado por qué si al final iban a aprobar la Cuestión de confianza, según lo que miembros del Legislativo dicen, no hicieron la votación antes de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, Olaechea aseguro que era porque él es quien fija la agenda. “Y la primera parte de la agenda es un procedimiento para elegir a un candidato que empezó hace nueve meses”.

Negó que sea su pariente

Además, Olaechea llegó a negar que Gonzalo Ortiz sea pariente suyo, aunque después se desdijo. "No es mi pariente. Vamos a aclarar esto. Ese señor fue propuesto por una bancada distinta a la mía, hace 7 meses cuando yo no era miembro de la Mesa Directiva y no estaba en la bancada de Fuerza Popular, sino que era un independiente. Había salido de la bancada de PPK y estaba solo. Ahí fue cuando el señor Victor Andrés García de Acción Popular propuso a este pariente mío. Además en esta elección me abstuve de votar.

Al ser consultado si todo lo sucedido (la votación de magistrados antes que el debate de Cuestión de confianza y la elección de su primo) fue ‘pura casualidad’, Olaechea señaló que esa fue la forma en que fueron presentados y que no había problema en intentar poner al día al Tribunal Constitucional.