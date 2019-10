Pedro Olaechea envía a Morán lista de miembros de la Comisión Permanente

Tras la disolución del Congreso, el expresidente de este poder del Estado, Pedro Olaechea, remitió este miércoles al aún ministro del Interior, Carlos Morán, un oficio con el listado de los integrantes de este grupo de trabajo legislativo.

El documento ingresó este 2 de octubre a mesa de partes de la Secretaría General del Ministerio del Interior, con cargo a Morán, y adjuntando los nombres de los miembros de la Comisión Permanente titulares y suplentes.

El documento se presenta al Ministerio del Interior luego de que, durante los dos últimos días, se produjeran problemas en los alrededores del Palacio Legislativo, hasta donde se trasladaron excongresistas con pretensiones de ingresar a su excentro de actividades, pese a que este ya había sido disuelto por disposición constitucional del presidente de la República, Martín Vizcarra.

Acusando presuntas irregularidades en el tránsito de los exparlamentarios, ayer no pocos de estos denunciaron en medios de comunicación que la Policía Nacional no los dejaba ingresar al Palacio Legislativo. Sin embargo, trascendió que los efectivos solo permitían el ingreso de los exlegisladores consignados como miembros titulares de la Comisión Permanente, lo cual también generó controversias.

Este tema fue abordado el último lunes por el flamante titular de la PCM, Vicente Zeballos, en su primera entrevista como primer ministro en televisión.

Zeballos señaló que la concerniente a los miembros de la Comisión Permanente tiene que ser articulado entre “la Policía y el responsable de la contraparte, el Congreso, que es el oficial mayor”. En ese sentido, el primer ministro indicó que tenía conocimiento de que "hay un nivel de comunicación o coordinación entre ambas instancias”.

Respecto a las limitaciones de tránsito en los alrededores del Palacio Legislativo, el presidente del Consejo de Ministros indicó que “el Gobierno, a instancias del Ministerio del Interior, está, primero, resguardando la integridad de los señores parlamentarios; y lo segundo, cuidando los bienes públicos”.

"Ahora, debo entender que hay un nivel de comunicación con el oficial mayor para que, finalmente, pueda permitirse el acceso o no de determinados no solamente congresistas, sino de trabajadores”, señaló Zeballos.

De todos modos, el primer ministro indicó que hubo una observación sobre el pase de los exparlamentarios a las instalaciones del Palacio Legislativo, por lo que comunicó al ministro del Interior que haga las coordinaciones pertinentes.

"Hay un general que está a cargo de ello, si no mal recuerdo es el general Lan. [Se le informó] para que, de una u otra manera, haya un mayor nivel de comunicación, mucho más fluida, con quien es el responsable del Congreso, en este caso, la Oficialía”, indicó el sucesor de Salvador del Solar en la presidencia del Consejo de Ministros.

Vale indicar que Zeballos precisó que la lista de los miembros de la Comisión Permanente "tiene que haberse conciliado con la Oficialía Mayor, que es la instancia rectora en estos momentos en la parte administrativa, y el Ministerio del Interior”.

