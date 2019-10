Vásquez: “No nos aferremos más al cargo, ya no estemos haciendo este papelón”

El integrante de la Comisión Permanente César Vásquez exhortó este martes a sus demás colegas que tengan la hidalguía de reconocer que el Congreso ya fue disuelto por el Presidente de la República, Martín Vizcarra, y que no den más una imagen “lamentable” ante la ciudadanía.

Dirigiéndose a Pedro Olaechea, expresidente del Congreso y actual titular de la Comisión Permanente, Vásquez dijo al auditorio que creía que hay que ser “hidalgos en reconocer que la disolución de este Congreso es, en efectos prácticos, una realidad absolutamente aprobada por la mayoría de la población”.

"Si es constitucional o no, yo creo que en estos momentos [eso] ya no es de nuestra competencia estar discutiendo, debatiendo. Hay que dejar que el Tribunal Constitucional decida finalmente, si eso corresponde o no”, dijo el exparlamentario durante su intervención en la Comisión Permanente, que Olaechea convocó para este martes.

César Vásquez, incluso, sostuvo que hasta los votantes de los exparlamentarios, “que no saben absolutamente nada de derecho constitucional, en las calles consideran que el presidente Vizcarra tiene la razón”. Esto, señaló el exlegislador, “realmente le da la legitimidad al presidente de la República”, legitimidad que, como señaló, “no tiene este Congreso”.

“No nos aferremos más al cargo, presidente. Ya no estemos haciendo este papelón que el país no se merece. Creo que deberíamos, nosotros, como Comisión Permanente, dedicarnos a hacer la transición necesaria para que este país no se siga paralizando. Que después el órgano competente decida, pero nosotros, como Congreso, tenemos que dar también nuestro mensaje al país, que no estamos de espaldas y que, si en algún momento nos equivocamos, tenemos que corregir”, dijo César Vásquez en su intervención.

En otro momento, el miembro de la Comisión Permanente señaló que a este grupo solo le corresponde ya dedicarse “a hacer la transición necesaria para que este país no se siga paralizando”.

"No podemos estar dando la impresión lamentable de que nos estamos aferrando a este cargo. Porque, sinceramente, eso es lo que parece. Eso es lo que siente el pueblo y eso es lo que nos recrimina”, dijo Vásquez.