El Informante: Votación en suspenso, por Ricardo Uceda

Por: Ricardo Uceda

Mientras transcurría la crisis entre el Ejecutivo y el Congreso, los miembros del Tribunal Constitucional saliente vivían sus propias contradicciones. Proceden de sus tendencias políticas y visiones sobre las cosas. Simplistamente puede considerarse a José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Ernesto Blume ubicados más a la derecha que el resto: Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda, Carlos Ramos y Marianella Ledesma. Pero el esquema, si acaso fuera válido, no sirve para aplicarlo a cada proceso.

Apoyo y voto

Todos, menos Augusto Ferrero, fueron elegidos en 2014 por el Congreso presidido por el nacionalista Freddy Otárola. Sardón fue propuesto por Fuerza Popular, Ramos por varios partidos, Espinosa-Saldaña, Miranda y Ledesma por Solidaridad Nacional y los humalistas. Este año Ferrero fue apoyado por Fuerza Popular. En la votación del 2014, Miranda obtuvo la primera votación, la cual provenía en primer lugar del Partido Nacionalista. Sin embargo, en 2018 votó en contra de la libertad de Ollanta Humala y Nadine Heredia, junto con la izquierdista Ledesma, quien también fue elegida gracias al apoyo de la bancada oficialista. ¿Quién lo hubiera pensado? Completó la minoría el conservador Sardón.

Los esposos pudieron salir en libertad gracias a los votos de Ferrero, Espinosa-Saldaña, Ramos y Blume. Volviendo a la actualidad, el dato sugiere que en el caso de Keiko Fujimori no podrían funcionar los bloques. Pero hay más antecedentes por considerar.

PUEDES VER Ledesma se ratifica en que le ofrecieron quedarse en el TC si votaba por libertad de Keiko

Comedor popular

Una sentencia del 2019 que refleja la visión ideológica de los magistrados fue la que resolvió un hábeas corpus contra el Gobierno Regional de Arequipa por clausurar un comedor popular que funcionaba hace 50 años y atendía a unas 500 personas de bajos recursos, entre ellas mujeres y niños. El fondo era si el derecho a la alimentación podía ser reconocido constitucionalmente. Espinosa-Saldaña, Ledesma, Ramos, Blume y Miranda opinaron que sí, debido a convenios internacionales incorporados al derecho interno. El comedor no fue clausurado. Ferrero y Sardón, votando en minoría, dijeron que los alimentos son bienes, y que en una economía social de mercado su provisión está a cargo de la libre iniciativa privada en un entorno de competencia.

En 2016, cuando llegó al TC un hábeas corpus de Alberto Fujimori contra sus sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta, votaron en contra Óscar Urviola, Blume, Ramos, Espinosa-Saldaña y Ledesma. El ex dictador aducía violación del debido proceso, entre otros agravios. El único voto en contra fue el de Sardón.

Dos extremos

Sardón opinó que Fujimori había sido condenado por lesa humanidad, un delito que la sentencia de extradición de la Corte Suprema de Chile no permitía. Por otro lado, arguyó que intervino un juez parcializado, César San Martín. Tres años después, casi la misma mayoría –con Ferrero, que ya había reemplazado a Urviola–, resolvió anular la sentencia que impuso 25 años de prisión a la cantante Abencia Meza, por haber instigado el asesinato de su ex pareja Alicia Delgado, aunque sin darle libertad. Había inconsistentes pruebas indiciarias. Blume fue el único que opinó que debía quedar libre por falta de motivación y violación a la presunción de inocencia. Sardón hizo el otro voto en discordia. Dijo que el TC, que le había negado la libertad a Fujimori pese a que había sido condenado por débiles pruebas indiciarias, no podía ahora conceder un hábeas corpus que denunciaba el mismo agravio. El trato desigual a los reclamantes, añadió, es inconsistente con la Constitución.

Sardón, pues, es un extremo en el actual TC. El otro es Ledesma, de quien es ilustrativo recordar las razones por las que se opuso a la liberación de los Humala. No le preocupaban tanto los derechos afectados por una falta de motivación, sino el golpe que un fallo garantista podría infligirle a la lucha contra la inseguridad y la justicia. Ledesma criticó, con mordacidad, que ahora se exigiera “motivación perfecta” para la prisión preventiva.

PUEDES VER Ledesma reveló que le ofrecieron quedarse en el TC si votaba por libertad de Keiko

El centro

En cuanto a Miranda, en el mismo caso, lo resaltable es que se amparó casi literalmente en los argumentos de las instancias previas, para dar por hecho de que había motivación suficiente y peligros procesales. Este juez difícilmente tiende a revertir decisiones de lo juzgado. En cambio Carlos Ramos, pese a estar alineado con la mayoría, tiene un voto menos previsible.

En su fundamentación a favor de la libertad de los Humala, Ramos escribió conceptos sobre la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva que son aplicables al caso de Keiko Fujimori. Esto tiene mayor relevancia si se considera la débil actuación del procurador en la audiencia sobre el hábeas corpus el pasado miércoles 25, en la que, ante las preguntas de los magistrados, admitió que contra la investigada solo había presunciones. De modo que no sería sorpresivo un voto de Ramos otorgando la libertad. Tampoco podría apostarse que Espinosa-Saldaña se pronunciará en el sentido previsto. Así, Fujimori habría cambiado su suerte antes de los reemplazos en el TC.

La denuncia

A propósito de Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma declaró a Hildebrandt en sus trece que él y ella eran “los adversos al fujimorismo” en el TC. Con lo cual virtualmente se puso al margen del voto del hábeas corpus (aunque eso deberá verse en la sesión correspondiente). En cuanto a Espinosa-Saldaña, por mucho que se hable nunca se describió políticamente, al menos de ese modo. Ledesma causó revuelo al viernes al denunciar, imprecisamente, que la quisieron presionar. Luego dijo, en privado, ante miembros del TC, que no fue nadie del tribunal, sino un congresista. ¿Cuál de ellos? Todo indica que tendrá que decirlo ante un fiscal.