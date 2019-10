El sur respaldó decisión de disolver el Congreso [FOTOS Y VIDEOS]

Redacción Sur

El sur respaldó mayoritariamente la disolución del Congreso, medida que ayer adoptó el presidente de la República Martín Vizcarra.

Al borde de las seis de la tarde, las manifestaciones de respaldo a esta decisión comenzaron en las regiones. En Arequipa, una multitud llegó hasta la Plaza de Armas. Estuvieron colectivos de ciudadanos y de estudiantes universitarios, miembros de los sindicatos agrupados en la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y hasta grupos que apoyan a los agricultores del valle de Tambo. Los manifestantes salieron de la Plaza España, donde se agruparon para escuchar el mensaje de Vizcarra.

Aunque arengaban a favor del cierre del Congreso, también pedían que el presidente convoque a elecciones generales lo más pronto posible. Para ellos es la única forma de recuperar la democracia en el país.

En Juliaca, Puno, Cusco, Tacna y Moquegua, las movilizaciones se replicaron, a manera de celebrar la disolución del Legislativo. En Puno, entonaron el Himno Nacional, mientras que en tierra moqueguana, la movilización tuvo entre los participantes al gobernador Zenón Cuevas.

En Cusco, diferentes colectivos llegaron a la Plaza Mayor. “Finalmente el presidente Vizcarra entendió el clamor popular”, dijo el secretario de la Federación de Trabajadores de Cusco, Leonardo Chile.

Los gobernadores

Para la autoridad cusqueña, Jean Paul Benavente García, la decisión de Vizcarra está dentro del orden constitucional. “Estoy seguro que habrá un amplio debate jurídico, a favor y en contra. La soberbia debe hacerse a un lado y entender que hay una demanda de la población”.

Benavente reconoció que la disolución del Congreso traerá consecuencias en la economía, por lo que se debe consolidar los ministerios para asegurar las inversiones.

Por su parte, el titular regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, respaldó la decisión y sostuvo que no había otra forma de parar las actitudes obstruccionistas e impositivas de un parlamento que hace bastante tiempo ha perdido legitimidad. En su opinión, si queremos un país diferente en el Bicentenario, se tiene que hacer frente a los actos de corrupción que tanto daño han hecho al Perú.

Elmer Cáceres Llica, gobernador de Arequipa, envió un mensaje en el que manifiesta “respeto entre comillas” a la decisión de Vizcarra. Además dijo que espera que la decisión se haya tomado bajo el marco normativo vigente del estado de derecho. “Y no solo sea una actitud populista, es decir un show mediático entre el Ejecutivo y Legislativo poniendo los intereses de un grupo por encima del intereses del país, eso sería lamentable”. Este comunicado fue distinto a lo que Cáceres había dicho más temprano en la provincia de Camaná. “Les apuesto que no va a hacer eso, porque no existen los cojones para hacerlo”, mencionó. Además, estaba de acuerdo en que los congresistas concluyan su periodo.

Desde el penal de Yanamayo, el exgobernador de Puno, Walter Aduviri, envió un mensaje para que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional sea por elección popular.