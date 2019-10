Mercedes Aráoz: “Soy la vicepresidenta encargada de la presidencia por el Congreso”

La excongresista y aún vicepresidenta Mercedes Aráoz se refirió a sí misma este martes como la “encargada de la presidencia de la República por el Congreso", en una entrevista que otorgó a la CNN en Español.

En una de sus primeras intervenciones en medios tras jurar el lunes ante el expresidente del Legislativo, Pedro Olaechea, como “presidenta interina”, luego de que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, disolviera el Congreso, Aráoz explicó que su asunción del cargo era un solo “un acto político”.

La exparlamentaria oficialista señaló que no formaría un gabinete ministerial porque, de acuerdo a su interpretación de los hechos, “eso no se puede hacer en estos momentos”, ya que cree que “todavía las condiciones no están dadas para hacer una cosa como esa”.

“Por el momento, es un acto político el que hemos hecho, para afirmar que tenemos la voluntad de continuar como marca nuestra constitución, y que los actos inconstitucionales no se pueden hacer”, sostuvo Araóz, aludiendo a la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso.

Para Mercedes Aráoz, esta decisión del mandatario se valió de lo que estimó fue una “excusa”, en referencia a la negativa de la confianza que hizo el Parlamento al ex primer ministro Salvador del Solar.

"Cerrar el Congreso con la excusa de que ha habido un voto fáctico en contra del pedido que hizo el señor Vizcarra, no es válido. La confianza se da dentro del Pleno, tal cual manda la Constitución y el reglamento del Congreso”, señaló Aráoz en la entrevista con CNN en español.

En esa línea, Mercedes Aráoz señaló que el Congreso le otorgó al Ejecutivo la confianza, “inclusive antes del anuncio de la disolución", porque, señaló, “hubo un consenso de los congresistas”.

Lo que no indica la vicepresidenta, sin embargo, es que en el Pleno se apuró la votación de la cuestión de confianza justo cuando el presidente Martín Vizcarra pronunciaba su mensaje a la nación, comunicando a la ciudadanía su decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones en enero próximo.

Por otro lado, Mercedes Aráoz confirmó que respalda la decisión del disuelto Congreso de suspender temporalmente al presidente Martín Vizcarra de su magistratura. “Yo he asumido ese encargo [de ser “presidenta interina”] y lo respaldo [la suspensión del jefe de Estado] en ese sentido. Porque ellos [los excongresistas que apoyaron la medida, el fujimorismo y sus aliados es decir] invocan a eso ante esta falta a la Constitución", señaló.