Cierre del Congreso: Gobernador de Moquegua invoca a la población a seguir vigilante

Para el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso fue una decisión correcta. Cuevas Pare sostiene que no había otra forma de parar las actitudes obstruccionistas e impositivas de un parlamento que hace bastante tiempo ha perdido legitimidad.

En su opinión, si queremos un país diferente en el Bicentenario se tiene que hacer frente a los actos de corrupción que tanto daño ha hecho al Perú.

Agrega que no se puede aceptar que la mayoría de un parlamento cuestionado siga defendiendo sus propios intereses y no de un pueblo; por ello, el titular moqueguano invocó a la población a mantenerse vigilante, porque la crisis aún no ha terminado y la lucha podría extenderse debido a que se ha planteado una moción de vacancia contra Martín Vizcarra, después que se determinó cerrar el Legislativo.

La expresidenta regional, Cristala Constantinides Rosado, sostiene que la decisión del presidente es histórica porque demuestra que no se doblega ante la resistencia de la corrupción. Cuevas y Constantinides participan a esta hora de la noche en una movilización de cientos de moqueguanos por las calles de la tierra del presidente Vizcarra Cornejo. Al llegar al óvalo José Carlos Mariátegui harán un mitin.