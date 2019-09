Virgilio Acuña y su cambio a la izquierda radical de Antauro Humala

El excongresista y excandidato regional de Primero Lambayeque, Virgilio Acuña Peralta, reafirmó su apoyo al Frente Patriótico Peruano y a la candidatura presidencial del líder etnocacerista Antauro Humala, quien se encuentra recluido en el penal de Chorrillos de Lima.

Para Virgilio Acuña, la izquierda radical está tan empeñada como cualquier ideología política en buscar soluciones inmediatas a los problemas del país, así como lograr disminuir los índices de pobreza y desigualdad.

¿Pero qué tan simpatizante de la izquierda radical es Virgilio Acuña? El exparlamentario se considera más progresista porque cree que las inversiones con regulación pueden beneficiar a los más necesitados y diminuir sus necesidades básicas, aunque simpatiza y cree en el sesgo neonacionalista de Antauro Humala.

“Siempre me he considerado progresista, pues creo que el desarrollo del país está en la igualdad y la disminución de la pobreza. Por ejemplo, siempre advertí desigualdades en el Proyecto Olmos. La inversión privada puede ser buena, pero los gobiernos anteriores no la han trabajado adecuadamente. Los peruanos están cansados de improvisaciones”, aseguró.

Líneas seguidas indicó que su acercamiento al movimiento político de Humala Tasso no es solo por amistad o rédito político, sino también por reivindicación y priorización de las desigualdades.

“Hemos llegado a una crisis política porque los gobernantes no han escuchado al pueblo. La propuesta de Antauro es reivindicar a la ciudadanía que está cansada de las promesas incumplidas y los intereses particulares. Se propone un cambio social y una dinamización de la economía”, indicó.

Si bien Antauro Humala ha cumplido las tres cuartas parte de su condena por el Andahuaylazo, Acuña aseguró que en diciembre se estaría definiendo su excarcelación, debido a una solicitud de libertad condicional.

“Antauro representa la voz de millones de peruanos que deseamos que este país cambie. Aquí no caben las comparaciones con su hermano (Ollanta Humala), somos distintos y hay un plan de gobierno”, expresó.

En su momento Acuña declaró en un medio nacional que sus ideas incluían máximas sanciones, como la pena de muerte para los corruptos.