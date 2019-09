Pedro Olaechea se pronuncia tras presentación de cuestión de confianza ante el Congreso

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se manifestó en su cuenta de Twitter luego de que el primer ministro, Salvador del Solar, presentó la cuestión de confianza en el Pleno.

“Anoche, el presidente Martín Vizcarra tuvo lamentables y desafortunadas declaraciones por completo contrarias al Estado de derecho y el orden constitucional. ‘La aplicación (de la ley) no necesariamente te lleva a un resultado satisfactorio’, comentó el mandatario”, cuestionó Pedro Olaechea.

En otro momento, Pedro Olaechea aseguró que “de interpretarse negada la cuestión de confianza, y si se llegase a disolver el Congreso bajo esta lógica absolutamente falaz, el presidente Martín Vizcarra estaría incurriendo en una flagrante infracción constitucional”.

La publicación en su cuenta de Twitter se da tomando en cuenta que Ejecutivo cuestionó el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

“Para mi Gobierno es prioritario cumplir con los estándares constitucionales que garanticen la plena independencia y autonomía de una institución de tanta importancia como es el Tribunal Constitucional. Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías. Las instituciones democráticas están para servir a todos los peruanos y no para que unos pocos se sirvan de ellas. Están para garantizar la justicia y no la impunidad”, cuestionó Martín Vizcarra en su mensaje presidencial, en el cual anunció la presentación de cuestión de confianza al Parlamento.