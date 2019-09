Donayre: La señora Bartra se atrincheró y no permitió el ingreso de Del Solar [VIDEO]

La legisladora Patricia Donayre denunció que minutos antes de que se permitiera la entrada del primer ministro, Salvador del Solar, al Pleno del Congreso para exponer sobre la cuestión de confianza, cerraron la puerta con el fin de evitar que ingresara

Sostuvo que la parlamentaria de Fuerza Popular Rosa Bartra y otros compañeros de su bancada se “atrincheró” a fin de que Salvador del Solar no pudiera entrar.

“La señora Bartra está atrincherada, es increíble lo que está sucediendo. Están congresistas de Fuerza Popular afuera y adentro tratando de salir algunos compañeros que no pueden salir. No quieren que ingresen el premier, le han dado órdenes a los de seguridad para que no puedan ingresar […] Supongo que la orden viene de la Mesa Directiva [...] No dejan tomar fotos”, reveló Patricia Donayre para Canal N.

Después de varios minutos de confusión y tensión, Salvador del Solar pudo sustentar el pedido de cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso.

El planteamiento guarda relación con la modificación del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Como se conoce, desde el Gobierno consideran que el Congreso intenta este lunes 30 elegir a magistrados a su medida y de manera express.

A pesar de que Salvador del Solar expuso los argumentos y se exhortó a los legisladores que revisen la cuestión de confianza antes de continuar con el Pleno y la elección, la mayoría congresal optó por desestimar el pedido.

Tras ello, fuentes de La República informaron que Martín Vizcarra se encuentra reunido con sus ministros en palacio con el propósito de evaluar qué medida tomar contra la decisión del Legislativo.