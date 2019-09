Martín Vizcarra: “Si yo he aceptado la presidencia, es para lucharla hasta el final”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, luego de afirmar que, de negarle el Congreso la confianza al primer ministro Salvador del Solar, actuaría conforme a la Constitución y disolvería al Parlamento, explicó por qué no renuncia a su cargo.

El mandatario, en entrevista con Cuarto Poder, afirmó que no se planteó la posibilidad de abandonar la presidencia pues no aceptó la más alta magistratura nacional para darse por vencido por la corrupción.

“¿Tiro la toalla? Es decir, ¿que la corrupción me pase por encima sin lucharla? Que los blindajes, la impunidad, continúen ¿sin lucharla? Si yo he aceptado el 23 de marzo del año pasado, la responsabilidad de este cargo, es para lucharla hasta el final”, explicó el jefe de Estado este domingo sus razones por las cuales no consideró renunciar.

El presidente Vizcarra ahondó en el tema luego de que ser consultado por su aparente desprendimiento del cargo. En ese sentido, se le planteó al mandatario la pregunta de la renuncia, a la que este respondió enfático que irá hasta el final en su cruzada contra la corrupción.

"El pueblo, las instituciones, la sociedad civil que quieren luchar contra la corrupción, tienen un presidente que va a estar hasta el último momento luchando. Y si al final, a través de la fuerza de los 87 votos, me vacan, hasta ese día estaré. Nosotros no vamos a renunciar porque estamos comprometidos con la responsabilidad del cargo. Y hasta el último momento estaremos. Si después, como consecuencia de nuestra actitud, inician procesos, denuncias, las asumimos. Porque será por haber luchado contra la corrupción, no por ser corrupto”, sostuvo, enfático, el presidente Martín Vizcarra.

Adelanto de elecciones

Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra confirmó las reuniones que sostuvo el primer ministro Salvador del Solar con congresistas que se han pronunciado en contra del adelanto de elecciones, y explicó el carácter de estos encuentros.

En esa línea, el jefe de Estado subrayó “que para llevar adelanto la propuesta del adelanto de las elecciones, necesitamos el apoyo del Congreso”, pues es finalmente el Legislativo “el que tiene que aprobar esta propuesta”.

"De los 12 grupos parlamentarios que existen, yo conversé con 6. Y eran los que estaban abiertamente a favor del adelanto. El premier Del Solar conversó con representantes de los grupos que no estaban abiertamente de acuerdo, pero no necesariamente en contra”, explicó el presidente.

Vizcarra, en ese sentido, rechazó que se haya planteado la posibilidad de sacar adelante los comicios para el 2020 a cambio de volver a la reelección de congresistas a través de un senado.