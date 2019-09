Vizcarra: Aráoz me señaló que si me vacan, ella asumiría la presidencia

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reveló que hace unos días conversó con su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, y ella le aseguró que asumiría el máximo cargo hasta 2021 en una eventual y sustentada vacancia en su contra.

Añadió que ella también estaba en contra de la iniciativa del Ejecutivo: la del adelanto de elecciones para 2020.

“Hemos conversado con la vicepresidenta el lunes 23 [...] Me solicitó tener una reunión e inmediatamente conversamos por la tarde. Tuvimos una larga conversación analizando precisamente la coyuntura política y ella manifestaba que no estaba de acuerdo con el adelanto de elecciones”, comentó Martín Vizcarra en Cuarto Poder.

“Y ante el análisis de los diferentes escenarios se vio que un escenario posible era la vacancia por estar en la Constitución. [...] Entonces, yo le hice una pregunta: ‘Cuando hubo la intención del Congreso de vacar a PPK, tu públicamente dijiste que no estabas de acuerdo con una posibilidad de vacancia y dijiste que renunciarías por ello; ¿tomarías la misma posición si quisieran vacarme?’ Dijo que no, que no renunciaría, que ha cambiado su opinión”, adicionó.

A su turno, Mercedes Aráoz empleó su cuenta de Twitter para intentar aclarar lo que habló con Martín Vizcarra.

“El presidente no es exacto cuando revela nuestra conversación privada. Su renuncia me obligaría a asumir el cargo que ocupa, como lo hizo él con el Presidente PPK, y como manda la Constitución. Si hubiera una vacancia sin motivo sustentado no apoyaría esa moción”, aseguró.

Vale recordar que las diferencias entre Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz se hicieron evidentes luego que el mandatario planteara el anticipo de los comicios en su mensaje a la nación de 28 de julio de este 2019.

Por otro lado, el gobernante ha manifestado en el mismo programa que en caso el Parlamento desestime la cuestión de confianza que mañana buscará sustentar su primer ministro, Salvador del Solar, podría disolver el Congreso, “en aplicación de la Constitución”. En ese escenario, Mercedes Aráoz no asumiría la presidencia.