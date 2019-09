Aráoz aclara versión de Vizcarra: “Su renuncia me obligaría a asumir el cargo”

El presidente de la república, Martín Vizcarra, planteó un caso hipotético que gira en torno a su vacancia o renuncia. En su alocución sostuvo que la vicepresidenta Mercedes Aráoz se quedaba en el cargo hasta el 2021.

Frente a las declaraciones de Vizcarra, Aráoz no tardó en dar su descargo para corregir algunos pasajes de la conversación que sostuvieron el lunes 23 de septiembre.

En el programa ‘Punto Final’, la vicepresidenta mantuvo su postura firme en lo que respecta al respeto de los mandatos constitucionales. En la conversación que entablaron, Vizcarra manifestó que había la posibilidad de que renuncie. Ante este panorama, Aráoz dijo que “en ese caso yo no renunciaría, respetando el mandato constitucional, como lo hiciste tú, y bajo el mismo argumento como tú lo has dicho".

En su participación para el programa dominical, Aráoz puso de relieve que no existe motivo alguno para cumplir la consigna de la mayoría de los parlamentarios que gira en torno a la vacancia. "Si fabricaban una vacancia, allí yo no participaba porque no concordaba. Yo ahora no veo ninguna razón para vacar al presidente", añadió.

Respecto a la disolución del Congreso, la también parlamentaria pudo inferir que, si la cuestión de confianza es rechazada en el pleno, Vizcarra podría tomar esta decisión radical. “No hay otra opción, esa opción de entender las cosas antes no sucede”, precisó.