Luis Jochamowitz: “El Congreso es el que ha desatado la crisis y Vizcarra ha actuado siempre en reacción”

Por: Enrique Patriau

Luis Jochamowitz ofrece en esta entrevista sus impresiones sobre la crisis política actual. Sostiene que Martín Vizcarra es un presidente que responde a los embates de parte del Congreso, que está obligado siempre a actuar “sobre lo que se presenta”. Sostiene, además, que es inevitable conversar con el fujimorismo, aunque se vea mal.

¿Por qué considera que es posible que Vizcarra pierda, pero que lo hará peleando?

Porque tiene que haber un desenlace, y, por lo menos, Vizcarra lo sigue buscando, aunque este no sea necesariamente favorable. Pero se mueve, ¿me dejo entender? Replica, encuentra una salida, y no es un jaque mate o un K.O., sino que es una lucha larga, de varios asaltos. Tenía que replicar al archivamiento del proyecto de adelanto elecciones y ahora ha agregado un elemento más, con lo del Tribunal Constitucional.

¿Cree que Vizcarra ya dejó de lado el tema de las elecciones adelantadas?

No lo ha mencionado en su pronunciamiento del viernes, pero, supongo, que hay muchas cosas por definirse. El punto neurálgico, aparentemente, será este lunes. Hasta ahora hay como dos historias, la calle y el debate constitucional, y el lunes ambas se encontrarán, porque supongo que habrá movilización.

Yo más bien siento que la calle no acompaña con la intensidad que cabría esperar.

Pero mientras se tensan las posiciones, eso se puede cambiar. Para usar la metáfora del ajedrez, la partida está abierta, por varios lados. Lo que pasa es que analizamos jugada por jugada, pero esto no se va a acabar en un solo día.

Entonces, ¿diría que no se ha abandonado por completo entonces lo del adelanto de elecciones?

Supongo, ¿no?

Usted también ha dicho que Vizcarra es alguien dispuesto a respetar las reglas.

Hasta ahora sí las respeta. De repente cierra el Congreso, sin embargo, tendría que hacerlo con todas las formalidades de ley. Lo otro, un golpe, no lo va a hacer. Esa discusión es absurda. No nos damos cuenta de que el país ha cambiado respecto de la época de Alberto Fujimori. También decían que Vizcarra se quería reelegir. Eso es seguir pensando en el siglo XX, eso ya pasó.

Otra frase que acaba de escribir es que Vizcarra es un “Plan B”. ¿A qué se refiere?

Todo en él es un “Plan B”, y me parece que desde Moquegua. Me refiero a la precariedad que implica hacer política en nuestras condiciones: no hay planes, no hay partido, no hay nada. Tienes que actuar sobre lo que se presenta, ese es el “Plan B”, permanente.

A Vizcarra se le ha dicho “populista”. ¿Está de acuerdo?

Esa es una vieja palabra que habría que definir, es una palabra muy antigua. Quizás lo sea por su gusto por los referéndums y porque su único apoyo real es la popularidad. Pero, en todo caso, es un populista sui géneris…

Porque no desea mantenerse en el poder.

Porque no se quiere quedar, sino que se quiere ir. Ese es el gran giro de Vizcarra, me parece. Es como un populista inverso.

Ahora, es raro que un político rehuya del poder, ¿no?

Sí, es algo infrecuente, pero al mismo tiempo es una ilusión. Me imagino que Vizcarra está pensando en una carrera política para el futuro.

¿Qué sensación le deja el premier Salvador del Solar? Intentó conversar con congresistas de oposición y no resultó su intención de alcanzar una solución a la crisis.

Salvador del Solar ha hecho su papel, me parece. Es absurdo pretender que el primer ministro no haga negociaciones mientras los trenes se acercan uno al otro. Es obvio que tiene que actuar, me parece. En realidad, es muy malo que estas conversaciones hayan fracasado, lo que cierra, posiblemente, esta vía con él. Me parece que Del Solar ya está quemado como negociador.

Bueno, también debe ser complicado tratar de negociar con el fujimorismo.

El fujimorismo es una alianza de intereses variados. En los últimos años, han aparecido, incluso, intereses evangélicos-fundamentalistas. En general, en el fujimorismo está toda nuestra fauna. Ahora, lo cierto es que existe, por lo que yo no veo sentido en no conversar y negociar con ellos, si, precisamente, son un factor importante, la raíz del problema. Hay que negociar, no hay otra. Esto está mal visto, aparentemente, pero se trata de una dosis de realismo elemental, sin dejar de considerar quiénes son.

Recuerdo que Vizcarra se reunió con Keiko Fujimori para conversar y ella fue la que reveló esas conversaciones. Me refiero a que uno no sabe si el fujimorismo va a ser leal.

No sabes si te va a ser leal en los acuerdos.

¿Qué podría pasar en las semanas siguientes?

No sé si se pueda pensar en las próximas semanas, eso es muy largo.

Habría que preguntar qué pasará el lunes, tiene razón.

Exacto. Podríamos tener entonces un escenario más definitorio. Imagino que todo esto no puede ser permanente. Hay un proceso de tensión y radicalización de contradicciones que, en algún momento, supongo, deberá resolverse. Eso sí, ni siquiera unas nuevas elecciones garantizarán que la crisis haya pasado.

Ni que lleguen mejores autoridades.

Así es, tampoco. Siempre se dice que el último Congreso es el peor, eso yo lo he escuchado siempre, pero, realmente, este es asombrosamente malo. En realidad, yo creo que es el Congreso el que ha desatado la crisis, mientras que Vizcarra ha actuado siempre en reacción, como digo en “Plan B”, siempre en respuesta a algo.

Respondiendo los golpes.

Eso. Vizcarra no ha hecho política con los congresistas. Y ahora resulta bastante aislado. En resumen, el presidente es alguien que no se queda quieto y sigue en la lucha, pero todas son respuestas a posiciones extremas, a la crisis.