Gremios del sur insisten con el adelanto de elecciones

Wilder Pari y Kléber Sánchez

La calle se organiza con la crisis política que afecta al país. Algunos gremios anuncian manifestaciones para insistir con el adelanto de elecciones generales. El jueves pasado, esta iniciativa fue archivada por la Comisión de Constitución del Congreso y el presidente Martín Vizcarra ya no puede insistir sobre un proyecto enviado al canasto.

Algunos gremios también exigirán una nueva Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución.

El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, señaló que entre mañana y el martes realizarán una reunión. Remarcó que no existe otra alternativa para salir de la crisis política que convocar a nuevas elecciones, con el consiguiente cierre del Congreso.

José Luis Chapa considera que el gobierno mantiene una actitud ambivalente sobre las protestas, las alienta pero a la vez las reprime. Sin embargo, de igual manera marcharán. “El premier Del Solar dice que la gente tiene que salir a las calles, ¿para que los repriman?", cuestionó.

Gremios de trabajadores administrativos también se unirían a estas movilizaciones. El secretario del Sindicato de Trabajadores la Universidad Nacional de San Agustín (Sutunsa), Henry Porras, expresó que mañana convocarán a una asamblea.

Para Porras, una eventual salida a las calles no será en apoyo a Martín Vizcarra, sino para demandar el fin de la crisis política. Estima que las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo postergan el debate de las demandas sindicales. "Como izquierda no estamos de acuerdo con este modelo de gobierno y buscamos una Asamblea Constituyente".

Por su parte, el secretario del Sindicato de Construcción Civil, Andrés Saya, dijo sentirse desconcertado por el mensaje presidencial, donde Vizcarra hizo un nuevo pedido de cuestión de confianza para modificar las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional. "Ya no sabemos qué es lo que quiere", expresó el líder sindical.

Al igual que Porras, considera que la crisis política afecta a la clase trabajadora y solo puede solucionarse con el adelanto de elecciones. Ante un eventual pedido de vacancia del Congreso contra Martín Vizcarra, dijo que también saldrían a las calles, pues el pedido es que vayan todos.

Saya informó que el gremio de Construcción Civil se plegará a la decisión que tome la FDTA.

Movilización en Puno

En Puno también se mantiene el mismo ánimo. Diversas organizaciones acordaron que mañana a las 17 horas, realizarán una movilización de protesta por las principales calles. Exigen el cierre del Congreso de la República y la convocatoria a nuevas elecciones.

Los dirigentes, tras reunirse ayer en la Casa del Maestro de Puno, manifestaron que la medida de lucha también es para protestar contra la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que estaría viciada. ❖

una crisis innecesaria

Juan Carlos Rebaza

Abogado

Es una crisis política innecesaria, las reglas democráticas, al margen de lo que nos guste o no, están fijadas en la Constitución y los controles políticos existen. Se está intentando movilizar a la población, no se está yendo por el lado político. El discurso de Vizcarra y del premier Del Solar trata de motivar a la insurgencia, que es un tema más delicado.

La legítima voluntad ciudadana está representada en nuestra Constitución, no podemos cambiar las cosas porque no nos gusten. No ha sido el camino correcto el elegido por el Ejecutivo.





Falsas expectativas

Alex Añari

Abogado

Para desarrollar como país, tenemos que vivir en un clima de tranquilidad y armonía, donde los gobernantes tengan esta voluntad. Cuando se planteó el adelanto de elecciones estaba claro que no sería así, era una declaratoria de guerra.

El presidente quiere obtener todo a punta de cuestión de confianza. Nada nos garantiza que se aplicará en caso el Congreso rechace esta última iniciativa. Creo que no se está actuando responsablemente y se le está causando una gran expectativa a la población con el cierre del Congreso.