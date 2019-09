Rosa Bartra: “Jamás se ha hablado de vacancia, el congresista Elías hizo una broma”

La parlamentaria fujimorista Rosa Bartra defendió a su colega Miguel Elías de sus comentarios en un chat en el que señaló: “Hoy estaremos más unidos que nunca […] por la institucionalidad del Congreso tendremos los votos. El lunes disciplinadamente votaremos por el Tribunal Constitucional y con la misma asistencia, la vacancia”.

Rosa Bartra cuestionó que el anunciado sea real y señaló que se trató de una “broma”. “Eso no es cierto. Jamás se ha hablado de vacancia. El congresista Elías ha hecho una broma. Lamentablemente, bromas de ese tipo son para los inteligentes. Además, debo protestar por la exposición pública de chats privados”, dijo a Trome.

Anteriormente, Miguel Elías indicó “yo no soy sarcástico, me salió mal el sarcasmo […] Esto de verdad ha sido en son de broma que coloqué lo de la vacancia […] No me salió bien el chiste, es más, me ha perjudicado”.

Rosa Bartra también se refirió a otros temas, como las declaraciones de Marianella Ledesma, magistrada del Tribunal Constitucional, que denunció en Hildebrandt en sus trece que le ofrecieron permanecer en su cargo si apoyaba a Keiko Fujimori.

“Me parece que en su posición debió decir quién, cómo y cuándo la han presionado. Me parece mal, asimismo, que ella se declare adversa al fujimorismo”, acotó Bartra.

Asimismo, Rosa Bartra se manifestó respecto a las irregularidades en la elección de los nuevo miembros del Tribunal Constitucional. “Este Congreso, con mayoría fujimorista, en su momento nombró al defensor del pueblo, al contralor de la república y nadie habló de copamiento. Ahora somos 54 y, sin embargo, mienten diciendo que buscamos copar. Nada más alejado de la realidad”, expresó la congresista de Fuerza Popular.

Hay que indicar que incluso Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación por denuncias sobre falta de transparencia en proceso para nombrar a los nuevos magistrados.