Aramayo: “Corramos una semana más la elección de los miembros del TC”

La legisladora de Fuerza Popular Alejandra Amarayo sostuvo que estaría de acuerdo en que la elección -en el Pleno- de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se aplace una semana más.

Ello, en el marco del planteamiento de cuestión de confianza que ha anunciado el Ejecutivo al Congreso para que se modifique el sistema de selección de los miembros del organismo.

Como se conoce, Martín Vizcarra y sus ministros consideran que la fuerza mayoritaria del Legislativo -el fujimorismo- quiere “tomar el control del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución”.

“Con increíble celeridad, propusieron a sus candidatos en media hora, sin reparar siquiera que algunos de ellos tienen vínculos con personajes investigados por corrupción, y pretenden elegirlos el próximo lunes en un proceso cuestionado. Esta utilización impropia de las instituciones, pone en grave peligro a la democracia peruana, sobre la cual, la propia CIDH ha expresado su preocupación”, explicó Martín Vizcarra en su mensaje a la nación del viernes.

Salvador del Solar acudirá temprano -en la fecha mencionada- al Parlamento para solicitar que le permitan sustentar el pedido de cuestión de confianza.

En ese contexto, Alejandra Aramayo deslizó la posibilidad de que recomiende dentro de su bancada que se postergue por una semana la elección de los integrantes.

“Corramos una semana más la elección de los miembros del TC, puedo plantearlo mañana, pero también hay un sesgo ahí, hay que respetar los plazos que es algo que vengo defendiendo en la Comisión de Constitución”, comentó la parlamentaria para RPP.

“Yo no he dicho que se postergue porque postergar no tiene fecha. Estoy de acuerdo que tienen que haber fechas de entrega y de concesión”, adicionó.

Alejandra Aramayo comentará su iniciativa tiempo antes a la reunión de la Junta de Portavoces y sesión del Pleno.