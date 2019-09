Ledesma se reafirma: hubo presiones para favorecer a Keiko Fujimori

Por: María Elena Castillo

Las revelaciones de la magistrada Marianella Ledesma sobre un intento de condicionar su voto para favorecer el hábeas corpus para la liberación de Keiko Fujimori causaron ayer un terremoto en el Tribunal Constitucional (TC). Y no se amilanó en confirmarlo cuando los otros miembros del colegiado le preguntaron por esa información.

PUEDES VER Congreso convoca a junta de portavoces tras pedido de cuestión de confianza

"Me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica, y consolidemos una posición en relación a este tema. Y mi respuesta fue que eso era imposible... El mensaje era una manera de evitar los cambios, era una manera de decirme: no te cambio si votas de tal manera. Nos dijeron: si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko, no hay por qué mover el Tribunal", declaró en la revista Hildebrandt en sus trece.

Fuentes del TC que asistieron a la audiencia realizada ayer en Arequipa, cuentan que la doctora Ledesma se mostró tranquila, y no dudó en reafirmarse en sus palabras ante los otros jueces, pero no reveló quién la intentó presionar ni en qué circunstancias.

PUEDES VER Del Solar solicitó participar en el próximo Pleno para sustentar cuestión de confianza

Una versión señala que se trataría de una persona vinculada al Congreso, de mayoría fujimorista. Otra interpretación es que sería alguien del mismo TC.

Sea como fuere, los otros cuatro miembros que viajaron a Arequipa le pidieron que revele el nombre de la persona que trató de dirigir su voto en el caso de Keiko Fujimori.

PUEDES VER Martín Vizcarra se reúne con ministros este viernes

El que más la interpeló fue el magistrado José Luis Sardón, quien, al finalizar la audiencia, se detuvo en la puerta del local del TC, esperando a que se le acercaran los periodistas.

Emplazó públicamente a Ledesma a señalar quién le ofreció mantenerse en el Tribunal si votaba a favor de Fujimori. Se mostró molesto y dijo que más que las declaraciones de la magistrada, le indignaba el titular de la publicación, y que no le sorprendía que la hayan distorsionado hasta cierto punto.

PUEDES VER Del Solar anunció que tomarán acciones tras archivo de adelanto de elecciones

"Lo que ella dice, en el cuerpo de la entrevista, es que le hicieron una invocación a sacar una decisión unánime. Si es que eso ha sido, eso no lo han hecho a cambio de quedarse en el TC. Esa invocación la hace siempre el presidente del TC (que actualmente es Ernesto Blume)... No hay nada malo en invocar a sacar decisiones unánimes”, comentó como tratando de dar una explicación anticipada.

Incluso, Sardón afirmó que Ledesma se comprometió a hacer una aclaración a la brevedad posible. Sin embargo, la jueza emitió un comunicado señalando que lo publicado en el semanario de César Hildebrandt corresponde literalmente a sus declaraciones.

PUEDES VER Vizcarra convoca a sesión extraordinaria de Consejo de Ministros para este viernes

Una botín político

En la entrevista publicada ayer, la magistrada Ledesma advirtió, además, que el TC "destinado a metas nobles, se convierte en el gran botón político", lo que pone en riesgo su independencia y neutralidad. "Estamos contaminando la labor del Tribunal", refirió. Sin embargo, aseguró que, pese a esto, hasta ahora "el Tribunal ha funcionado".

Alertó que por ello existe la intención de "copar la institución" retirando a dos magistrados "que no se pliegan a sus puntos de vista", comentó en referencia a Eloy Espinosa-Saldaña y a ella misma.

PUEDES VER Yeni Vilcatoma denuncia a Vizcarra y ministros por supuesta conspiración

"Si se castiga precisamente a los dos magistrados que piensan distinto, no habría dudas y yo diría que sí hay un intento de copamiento, lo diría de manera contundente", sostuvo.

Agregó que el Tribunal también tiene pendientes casos de grandes intereses económicos sobre los que el pleno no ha querido tomar decisiones y ha optado por dejarlos para los nuevos jueces porque la prensa reveló la tendencia a favor de sus votos.

Se requiere una evaluación objetiva

El Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Estados Unidos envió una carta al presidente del Congreso señalando que están siguiendo con sumo interés el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

PUEDES VER Pedro Olaechea se pronuncia tras mensaje de Salvador del Solar

Le ofreció asistencia técnica para evaluar los escritos legales de los candidatos, como han hecho en procesos para la Corte Suprema de Justicia en su país.

Indicó que los postulantes deben responder un exhaustivo cuestionario sobre su desarrollo profesional y académico, cuyos resultados servirían de insumo para que el Parlamento los evalúe de manera objetiva. Eso tácitamente es pedirle postergar el proceso.

El dato

- Pedido. La Bancada Liberal dirigió un oficio a la fiscal de la Nación para que investigue la denuncia de la magistrada Marianella Ledesma sobre presiones para la liberación de Keiko Fujimori. “Los hechos relatados no son éticamente deplorables, sino que presentan graves indicios de la comisión del delito de cohecho activo específico”.

La palabra

Eloy Espinosa-Saldaña, Magistrado TC

“Siendo tan importantes las funciones que desempeña el Tribunal y el clima de crispación del país, designar a personas en el TC es una tarea que se debe hace con prudencia, dejando de lado intereses personales o de grupo”.

José Luis Sardón, Magistrado TC

“Lo que ella dice, en el cuerpo de la entrevista, es que le hicieron una invocación a sacar una decisión unánime. Si ha sido, eso, no lo han hecho a cambio de quedarse en el TC. Esa invocación la hace siempre el presidente del TC”.