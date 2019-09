Fiscalía de la Nación puede actuar de oficio tras denuncia de Ledesma

La denuncia mediática de Marianella Ledesma, magistrada del Tribunal Constitucional (TC), puede ser investigada por la Fiscalía de la Nación al intervenir de oficio por ser un presunto hecho ilícito, aseguró Fernando Calle Hayen, exmiembro de la institución.

La integrante del TC reveló el último viernes que un colega suyo le ofreció quedarse en su cargo a cambio de votar a favor del hábeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Fernando Calle explicó que en caso de los funcionarios que gozan de inmunidad, como los magistrados del TC, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, puede intervenir sin denuncia de por medio.

“En caso de quienes no tienen antejuicio o inmunidad como los miembros del tribunal, interviene el fiscal de la Nación y lo encarga un fiscal supremo, sin necesidad de denuncia”, precisó el abogado en Radio Nacional.

Precisó que de acuerdo al Decreto Legislativo 052 de la Ley Orgánica del Ministerio Público determina que se puede intervenir de oficio ante un presunto hecho ilícito cometido por un funcionario con inmunidad.

“Le da un poder absoluto en el sentido de defender a la nación y la legalidad porque eso sí, por rumor, noticia o algo que cree que puede haber una presunción de ilícito penal, interviene la Fiscalía de oficio y lo encarga a un fiscal supremo. Sin necesidad de denuncia, yo creo que sí porque lo que ha dicho no es broma”, señaló.

Por otro lado, Fernando Calle menciona que no sería correcto que los nuevos integrantes del TC se pronuncien sobre los casos pendientes de los anteriores miembros, como el de Keiko Fujimori. Pero que estas situaciones se dan.

Sobre la crisis política y Odebrecht

Calle Hayen considera que la denominada crisis política no existe sino que esta es manejada por los intereses de algunos personajes políticos con el objetivo de que no avancen las investigaciones en torno al caso Odebrecht.

“Yo creo que hay un poder oculto, ante la presión de la prisión por corrupción, el cual está saliendo a defenderse. La llamada crisis política, no es tal, todo esto lo crean los que no quieren que se avance en las investigaciones de Odebrecht, y eso no debe paralizarse”, resaltó.