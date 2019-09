El Gobierno plantea cambiar las reglas de elección del Tribunal Constitucional

Por: Enrique Patriau y Pamela Palacios

El rumor fuerte el jueves por la noche era que el gobierno presentaría una nueva cuestión de confianza, esta vez por el tema del Tribunal Constitucional. Esto se confirmó ayer, cuando el presidente Martín Vizcarra anunció la medida en un pronunciamiento leído desde Palacio de Gobierno.

En la tarde, hacia las 5 p.m., el premier Salvador del Solar llevó una carta dirigida al titular del Congreso, Pedro Olaechea, en la que le solicita plantear la cuestión de confianza de acuerdo a los artículos 132 y 133 de la Constitución, en la primera oportunidad que se reúna el Pleno. Esto debería ocurrir el lunes, que es cuando la representación nacional ha sido citada para, precisamente, elegir a los nuevos magistrados del TC. Ese lunes la sesión parlamentaria promete ponerse bastante caliente.

Día agitado

El consejo de ministros extraordinario empezó pasadas las ocho de la mañana. Se suponía que sería algo rápido, al menos eran las estimaciones iniciales entre miembros del Ejecutivo.

No ocurrió así. Había expectativa frente a lo que Vizcarra tendría que decir, luego de que el jueves la Comisión de Constitución, que dirige Rosa Bartra, mandara al archivo el proyecto de adelanto de elecciones. Pero la espera se hizo larga. Cinco horas después de que se iniciara la reunión del gabinete en Palacio, se anunció que el jefe del Estado emitiría un pronunciamiento, sin opción a preguntas.

Un dato que no puede obviarse: Vizcarra salió sin su gabinete. Una imagen de soledad acaso poco apropiada dada la importancia de lo que se juega en estos momentos. También se sabe que, en esta coyuntura, ha habido importantes fricciones entre integrantes del equipo ministerial. Del Solar habría sido criticado, por ejemplo, por sus reuniones con parlamentarios de bancadas de oposición, entre ellos Luis Galarreta (Fuerza Popular), algo que La República reveló el jueves. En todo caso, la fotografía de un mandatario acompañado solo por la bandera no parecía ser el mejor escenario para un anuncio así.

Vizcarra apareció alrededor de la una y cuarto de la tarde por una puerta del salón Cáceres y confirmó las especulaciones: haría cuestión de confianza sobre el proceso de elección del Tribunal Constitucional.

El jefe del Estado saludó a los periodistas con un “muy buenas tardes” y una discreta sonrisa para luego iniciar su pronunciamiento. Lucía sin la energía que demostró el 28 de julio cuando anunció su propuesta de adelantar elecciones, que la mayoría del Congreso enterró el jueves. De hecho, por ese tema empezó su discurso.

"El último 28 de julio, durante el mensaje a la nación, anuncié al país la propuesta de adelanto de elecciones generales y lo hice con el convencimiento de que es la mejor salida a la situación de entrampamiento político que vive nuestro país en estos últimos años. Sin embargo, la mayoría parlamentaria y sus aliados, sin escuchar el clamor ciudadano, manejaron a su conveniencia el debate de la propuesta, sin mayor ánimo de llevar a cabo un debate real que recoja las diversas posiciones sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Elaboraron de manera apresurada un dictamen e impusieron sus votos para archivar el proyecto, sin permitir siquiera su discusión en el Pleno, y actuando nuevamente de espaldas al país. Este hecho se suma al intento de esos mismos sectores de querer tomar el control del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución", dijo Vizcarra, quien, por momentos, levantaba la mano para intentar darle mayor firmeza a su presentación.

Vizcarra añadió que "con increíble celeridad" el Congreso propuso a sus candidatos "en media hora" sin reparar en que algunos tienen "vínculos con personajes investigados por corrupción, y pretenden elegirlos el próximo lunes en un proceso cuestionado". "Esta utilización impropia de las instituciones pone en grave peligro a la democracia peruana", indicó.

Frente a lo que consideró “una afrenta para todos los peruanos y peruanas”, el mandatario anunció: “Mostrando firme respeto a la Constitución Política del Perú, y en cumplimiento a las facultades que se me otorgan en mi calidad de presidente de la República, mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional”. Es la cuarta vez, en este accidentado quinquenio, que el Ejecutivo recurre a esta herramienta propia de regímenes parlamentarios, una vez durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y tres en la actual. Una muestra de la tensión del momento fue cuando, casi al concluir, Vizcarra casi deja caer los papeles al piso.

Visita de improviso

Algo que no se escapó para nadie fue que, más allá de una mención al inicio, el asunto de las elecciones adelantadas parece haber pasado al olvido en Palacio. Es cierto que no era posible presentar una confianza por un proyecto ya archivado; sin embargo, la poca insistencia del presidente da a entender que no hay mayor opción de que la iniciativa prospere.

PUEDES VER Ciudadanía se declara en movilización para cierre del Congreso

Lo que sí podría ocurrir es que el Parlamento niegue la confianza –aunque se trata de algo improbable–. En todo caso, por tratarse de la segunda vez, aquel podría ser disuelto de manera constitucional. En ese escenario, se tendría que convocar a elecciones legislativas para que una nueva representación complete el periodo.

El panorama –ya de por sí bastante complicado– podría estar un poco más claro cuando, en teoría, Del Solar sea recibido en el Congreso. No se sabe si será antes de la elección de los nuevos magistrados del TC o después. Lo que pidió el premier cuando, de sorpresa, llevó una carta al Legislativo es ser recibido "en la primera oportunidad que se reúna el Pleno". La hora exacta deberá ser decidida en la Junta de Portavoces del mismo lunes, programada para las 8:30 a.m.

Del Solar deberá explicar los alcances de la confianza que propone el régimen. De lo que se conoce, la idea es que el Congreso mantenga su atribución de nombrar a los miembros del TC, pero, eso sí, haciendo variaciones en el proceso, para que este sea más transparente y los ciudadanos puedan, incluso, presentar tachas.

Mensaje

- Mención. El presidente Martín Vizcarra hizo referencia a la denuncia de la magistrada del TC, Marianella Ledesma, publicada en el semanario Hildebrandt en sus Trece. “Hoy se ha hecho público en un medio de comunicación que a una magistrada del Tribunal Constitucional se le habría ofrecido la continuidad en su cargo si su voto garantizaba la libertad de un procesado. ¡Esto es corrupción!”, señaló el jefe del Estado.

Opiniones a favor y en contra en el Congreso

- Para Yonhy Lescano, legislador de Acción Popular, la propuesta anunciada por el presidente Martín Vizcarra es positiva “porque está defendiendo la institucionalidad del país y está evitando que el Tribunal Constitucional sea copado por algunas personas que no han acreditado las cualidades académicas para ser designados”. En cambio, su colega de bancada Víctor Andrés García Belaunde expresó su desacuerdo.

- Marisa Glave, de Nuevo Perú, se mostró de acuerdo también con la cuestión de confianza. En su cuenta de Twitter, escribió: “No vamos a permitir que el fujimorismo nos arrebate, de nuevo, la democracia y capture el Tribunal Constitucional como en los 90. Exigimos que la cuestión de confianza se presente ya y que se suspenda la elección de los magistrados”.

- Mientras tanto, para Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, el jefe del Estado busca “cualquier excusa para cerrar el Congreso” y “perpetuar al actual Tribunal Constitucional”. Consideró que el mandatario está “empantanado”.

La carta de Salvador del Solar

El premier le solicitó al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que le permita explicar la cuestión de confianza ante el Pleno.