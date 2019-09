Sardón: Blume siempre hace invocaciones a sacar decisiones unánimes

El magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón señaló este viernes desde la ciudad de Arequipa que no hay nada de malo en la invocación que recibió la magistrada Marianella Ledesma para plegarse a un voto unánime en el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La consideración de Sardón llegó luego de que el semanario Hildebrandt En sus Trece revelara que la magistrada Ledesma había recibió un pedido para que el pleno del Tribunal Constitucional salga “de manera unánime, armoniosa, pacifista" en una posición en relación al caso de la hija de Alberto Fujimori.

PUEDES VER Ledesma reveló que le ofrecieron quedarse en el TC si votaba por libertad de Keiko

El magistrado señaló, también, que estas invocaciones, por lo regular, las hace el presidente del Tribunal Constitucional, y sugirió que en esta oportunidad habría sido el magistrado Ernesto Blume quien invocó a Ledesma a votar en unanimidad.

“Lo que ella dice en el cuerpo de la entrevista, es que le hicieron una invocación, algo así, de sacar una decisión unánime. Si es que eso ha sido, eso no es a cambio de quedarse en el TC. Nada. Ese tipo de invocaciones las hace siempre el presidente del Tribunal Constitucional”, señaló Sardón a los medios de comunicación.

El magistrado del Tribunal Constitucional añadió que estas invocaciones las hizo también en su momento “el doctor [Oscar] Urviola”, cuando este presidía el TC.

“Cuando el presidente era el doctor Urviola, él siempre invocaba a que lográramos decisiones unánimes. Cuando el presidente era el doctor Manuel Miranda, él siempre invocaba a que sacáramos decisiones unánimes. Cuando el presidente es Ernesto Blume, él siempre hace invocaciones a sacar decisiones unánimes. No hay nada malo en invocar a sacar decisiones unánimes”, señaló el magistrado.

Sardón indicó que, según su parecer, “no es deseable” que haya “votos singulares” en el Tribunal Constitucional. En ese sentido, refirió su propia experiencia como juez constitucional.

“Yo hago con frecuencia votos singulares porque no tengo alternativa, siento que hay un conflicto muy fuerte entre la decisión de la mayoría y lo que dicta mi consciencia. Y por lo tanto hago un voto singular. Pero en la medida de los posible he tratado de no hacer votos singulares”, señaló.

A este argumento, el magistrado añadió que “la invocación a la unanimidad es consustancial al carácter colegiado del Tribunal Constitucional, que está en la Constitución. Eso no es razón para hacer escándalo. Y lamento que una publicación, de manera malintencionada, esté haciendo este escándalo”.

Por otro lado, el magistrado indicó que la doctora Marianella Ledesma indicó a sus colegas que aclarará “a la brevedad posible” sus declaraciones respecto al caso de Keiko Fujimori.