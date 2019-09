Miguel Kuczynski: “Mi hermano no tiene carácter de político”

El hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczyski, Miguel Kuczynski, refirió este jueves en entrevista con RPP que, a su parecer, su hermano “no tiene un carácter de político”, y que de no haber seguido ese camino, a la fecha “estaría viendo a sus nietos, leyendo sus libros preferidos [y] haciendo sus tours del país, que conoce bien”.

Miguel Kuczynski indicó que el ex jefe de Estado es un “hombre de administración, de gestión”. Sin embargo, consideró que “hizo bien en presentarse” a la presidencia de la República en el 2016.

PUEDES VER Incautan casas a PPK por el caso de Odebrecht

“Lo que hizo en esos pocos meses [como presidente] lo hizo bien. Y creo que va a quedar algo de eso”, ponderó Miguel Kuczynski el desempeño de su hermano.

Por otro lado, comentó que en esta visita al Perú, notó que su hermano estaba deprimido, sobre todo luego de que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Ministerio Público, incautó dos inmuebles del ex jefe de Estado.

“Yo diría que esta vez —yo vengo de vez en cuando todos los dos o tres meses—, esta vez lo he encontrado deprimido, como cuando trataron de encarcelarlo por el mismo motivos", señaló Miguel Kuczynski a RPP.

Pero pese a esta percepción, el hermano de Pedro Pablo Kuczynski añadió que el exmandatario no habla sobre su estado, mas sí puede notarse esta aflicción "es su manera de ver las cosas, no escuchar tanto, querer dormir, etc.”.

Respecto al pedido de variación del arresto domiciliario por prisión preventiva que hizo el fiscal José Domingo Pérez, señalando que el exmandatario participaba en reuniones políticas en su casa, Miguel Kuczynski sostuvo que aquella hipótesis era “una tontería”.

“Son amigos. Hablan de cómo está, de su salud, de qué está haciendo. Hablan de vez en cuando de lo que está pasando en el entorno político, por supuesto. Pero la idea de que era una especie de complot político, es una tontería”, señaló Miguel Kuczynski.

Por otro lado, señaló que en el poder del fiscal José Domingo Pérez hay un testimonio “del colaborador eficaz Odebrecht” tomado el 19 de febrero de este año que aún no ha sido traducido.

Según Miguel Kuczynski, hubo “dos empleados que dieron testimonio a los fiscales peruanos [...] que no ha sido revelado".

"Hay un testimonio que se dice se está traduciendo, no sé. El portugués no es un idioma tan complicado, y la mitad del testimonio, tengo entendido, estaba en español. Entonces, la razón por la cual esto no ha sido revelado, es muy sencilla: porque explica Westfield de una manera perfecta y explica perfectamente qué es lo que hacía Westfield y en qué mi hermano no estaba metido. Y mirando ese testimonio, lo que pasa es que se derrumba la ficción de los fiscales o del fiscal Pérez”, señaló el hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.