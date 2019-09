Ledesma se ratifica en que le ofrecieron quedarse en el TC si votaba por libertad de Keiko

El periodista de Hildebrandt en sus trece Américo Zambrano empleó su cuenta de Twitter para indicar que la magistrada del TC, Marianella Ledesma, envió un oficio formal al semanario para ratificar todo lo que aseveró en una entrevista.

“Acabamos de recibir el siguiente comunicado formal de la magistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma: ‘Me ratifico plenamente en todo lo que he dicho al semanario Hildebrandt en sus Trece’. Ledesma nos ha autorizado a difundirlo para desmentir las falacias de José Luis Sardón”, manifestó Américo Zambrano.

Como se conoce, Ledesma expresó para la revista que un miembro del Tribunal Constitucional le ofreció permanecer en el TC si votaba por la libertad de Keiko Fujimori, quien actualmente cumple prisión preventiva.

“No voy a ser infidente, pero es cierto, me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica, y consolidemos una posición en relación a este tema. Y mi respuesta fue que eso era imposible”, aseveró la magistrada.

"No sé (porque querían unanimidad), pero el mensaje era una manera de evitar los cambios, era una manera de decirme: “no te cambio si votas de tal manera”. Nos Dijeron: “Si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko Fujimori, no hay que mover el Tribunal Constitucional”, adicionó Marianella Ledesma.

Asimismo, vale recordar que el también integrante del Tribunal Constitucional José Luis Sardón había dicho en la mañana de este 26, que desde Hildebrandt en sus trece se distorsionó las declaraciones de su colega.

“Más que las declaraciones de Marianella, lo que me indigna es el titular de (César) Hildebrandt, pero conociendo la trayectoria de esa persona, no me sorprende, porque él está exagerando y distorsionando las declaraciones de Marianella hasta cierto punto”, aseguró Sardón. Sin embargo, Ledesma ya especificó que lo dicho no fue sacado de contexto.