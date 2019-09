Fujiaprismo archivó adelanto de elecciones sin mayor debate y en apenas dos horas

Crónica: Diego Quispe Sánchez

Era evidente que el proyecto de ley 4637, de adelanto de elecciones, no contaba con los votos necesarios para que el Congreso lo apruebe. Y esa predicción se concretó ayer cuando la Comisión de Constitución lo mandó al archivo.

El gobierno había intentado buscar consensos con la oposición horas antes de la sesión. Según fuentes de La República, el premier Salvador Del Solar se contactó con el fujimorista Luis Galarreta para llegar a un acuerdo que evitara la aprobación del predictamen del PL 4637, que recomendaba archivar la reforma constitucional del Ejecutivo. En las alternativas estuvo adelantar las elecciones a fines del 2020 y retornar a la bicameralidad, lo cual iba permitir a los parlamentarios aspirar a ser senadores o diputados.

Fuentes del Parlamento refirieron que el primer ministro, además, conversó con legisladores del Apra, APP y Contigo. Pero las negociaciones no rindieron frutos. La sesión de la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, comenzó las 9:30 de la mañana. Y la discusión del texto sustitutorio del proyecto del gobierno era el único tema en agenda.

El congresista del Frente Amplio Marco Arana criticó a Bartra por haber citado el lunes 23 a los delegados de la Comisión de Venecia y no esperar su pronunciamiento en octubre. Arana planteó censurarla. “¿Cómo esta comisión (de Venecia) es convocada y en 24 horas se presenta un dictamen? Su cargo como presidenta de Constitución no respeta la idoneidad”, expresó.

De inmediato, Luz Salgado y el exfujimorista Julio Rosas intervinieron en defensa de Bartra. Salgado dejó entrever que el pedido de Arana era una maniobra dilatoria para que el gobierno tenga tiempo de plantear una cuestión de confianza. La comisión aceptó votar la solicitud de Arana, pero la rechazó con votos de Fuerza Popular, Apra, Acción Republicana y Contigo.

PUEDES VER Pariona: Que le recuerden a APP cuando se convirtió en satélite del fujiaprismo

Predictamen sin sustento

Para el acciopopulista Yonhy Lescano, aprobar el predictamen de Bartra era minimizar el rol de la Comisión de Venecia y su eventual fallo el próximo mes. “¡La Comisión de Constitución está haciendo un papelón internacional!”, reclamó. La legisladora de Nuevo Perú Marisa Glave responsabilizó a la presidenta de la comisión de haber elaborado un texto sustitutorio con conclusiones políticas y no técnicas.

Su colega liberal Gino Costa consideró que el predictamen del PL 4637 miente al sostener que las reformas políticas no serán aplicables en nuevos comicios generales. Por eso, Lescano propuso una cuestión previa para que el proyecto se vote luego del veredicto de la Comisión de Venecia. Pero fue en vano. Igual rechazaron su sugerencia con la imposición de los votos naranjas y de sus aliados.

PUEDES VER Gobernadores exhortan a la ciudadanía a estar vigilante en defensa de la democracia

Sobre el tema de fondo, la mayoría de los parlamentarios de la oposición guardaban silencio. Básicamente solo esperaban aprobar el predictamen de Bartra y encarpetar la iniciativa legislativa del gobierno.

La sesión era cortante para los legisladores del oficialismo y la izquierda. Bartra interrumpía las intervenciones de quienes cuestionaban el predictamen de su comisión. Eso ocasionó que el congresista liberal Alberto De Belaúnde abandone la sala en señal de protesta. Luego que De Belaunde se retiró, aún estaban pendientes resolver si las solicitudes de Nuevo Perú y Contigo, para que el proyecto de nuevas elecciones se vote en el Hemiciclo. “Las cuestiones de orden que se deben plantear es pasar la discusión al Pleno”, enfatizó Gilbert Violeta.

Pero Bartra le respondió que no le corresponde a su comisión definir ello, sino a la Junta de Portavoces. Y la vocera de NP, Indira Huilca, protestó: “Planteamos que la discusión continúe en el Pleno y tenga a todos los parlamentarios de las bancadas la posibilidad de argumentar su voto, y ahora se dice que no se puede”. Huilca y Glave acusaron a Bartra de no dirigir la sesión con pluralidad y el aprista Mauricio Mulder las cuestionó por no acatar la decisión de la presidenta de Constitución. Los ánimos se exacerbaron y Glave invocó a sus colegas a dejar la Sala Miguel Grau del Parlamento. La respaldaron los legisladores de PPK, Bancada Liberal, Nuevo Perú, Frente Amplio y Unidos Por la República. “Es inaudito e inédito como la presidenta de esta comisión impuso su interpretación del reglamento del Congreso”, exclamó al salir.

PUEDES VER Cierre del Congreso: ciudananos marcharon contra archivo de proyecto adelanto de elecciones

“Una decisión tan trascendental no la deberían tomar 19 miembros de Constitución, sino los 130 congresistas”, agregó Gino Costa. El boicot fujimorista contra el Proyecto de Ley 4637 era inminente. Al mediodía, mientras estas agrupaciones declaraban a la prensa en Los Pasos Perdidos contra la sesión infructuosa en la comisión de Constitución, Bartra sometió a votación su predictamen.

A favor del archivo votaron los fujimoristas Rosa Bartra, Héctor Becerril, Luz Salgado, Ángel Neyra, César Segura, Yeni Vilcatoma, Gladys Andrade, Mario Mantilla; del Apra, Javier Velásquez Quesquén; de APP, Marisol Espinoza; de Acción Republicana, Sonia Echevarría; de Cambio 21, Estelita Bustos y de Contigo, Salvador Heresi.

El caso de Contigo es peculiar. Violeta había planteado que la decisión se tome en el Pleno, pero minutos antes de la votación abandonó la sala y Heresi ingresó a votar por él, quien se sumó a la posición de la bancada naranja. Y así se liquidó el adelanto de elecciones: 13 votos a favor de encarpetarla. Solo se opuso Yonhy Lescano, quien lamentó la decisión de sus colegas parlamentarios.

“¡Es una vergüenza! ¡Cierren este Congreso!”, manifestó. El vocero de PPK, Clemente Flores, calificó el veredicto de Constitución como una traición a la población peruana. “Le dieron la espalda al deseo del país de renovar la política”, tuiteó. En medio de los ánimos exacerbados, Bartra abandonó la sesión e insistió en que el PL 4637 era inviable. “Ya no procede ningún otro recurso”, zanjó. Lo mismo opinó su vocera Milagros Salazar ante la prensa. “Esto proyecto, por el sustento técnico, era inconstitucional y lo que correspondía es que vaya al archivo", refutó.

Y en vez de buscar conciliación, Salazar y Vilcatoma enviaron una solicitud al premier Del Solar para obtener el acta del Consejo de Ministros que se realizó en paralelo a la sesión de la comisión de Bartra. Los trascendidos apuntan a que FP busca conocer si se habló sobre una cuestión de confianza. La moción podría ser formulada, según Flores, por un nuevo proyecto de ley, en vista que el presentado por el presidente Vizcarra para recortar su mandato y el de los congresistas fue rechazado sin tregua.

Olaechea y su “mano extendida”

A través de Twitter, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, criticó al Ejecutivo y a las bancadas del oficialismo y la izquierda por convocar a la ciudadanía a movilizarse contra el fallo de la Comisión de Constitución. “Es hora de dialogar y trabajar en conjunto para atender los problemas de salud, seguridad, educación, entre otros. Seguiré extendiendo mi mano”, escribió.

Similar comentario expresó Rosa Bartra luego de que su comisión rechazó el adelanto electoral. “Es hora de pensar en los problemas de inseguridad, de desempleo, recesión”, refirió al retirarse de la Sala Miguel Grau del Legislativo.

Lo cierto es que mientras Olaechea invocaba a dialogar con el presidente Martín VIzcarra, había enviado en paralelo una solicitud de consulta a la Comisión de Venecia por la propuesta de nuevos comicios. Esta demanda fue asumida por Bartra. Y así el debate demoró todo setiembre.

PUEDES VER Puno: Walter Aduviri escribe carta al presidente Vizcarra desde la cárcel

Declaraciones

Clemente Flores - Vocero de PPK: “¡Esto es una traición a los más de 30 millones de peruanos! Los congresistas que votaron a favor del archivamiento le dieron la espalda al deseo del país de renovar la política”.

Gino Costa - Vocero de Bancada Liberal: “Una decisión tran trascendental no la debieron tomar 19 miembros de la Comisión de Constitución, sino los 130 congresistas y que asuman ante el país su responsabilidad”.

Patricia Donayre - Vocera de Bancada UPR: “¿Solo 5 minutos por congresista para hablar en un debate de reforma constitucional? ¿Desde cuándo hay límites de expresión? Apura el paso que nos disuelven, parece ser el mensaje".

PUEDES VER Vizcarra convoca a sesión extraordinaria de Consejo de Ministros para este viernes

Hernando Cevallos - Vocero del Frente Amplio: “Es una maniobra vergonzosa (rechazar el adelanto electoral). Nos ratificamos en la necesidad de que el pueblo salga a las calles a recuperar el país de las mafias corruptas”.

Indira Huilca - Vocera de Nuevo Perú: “Es lamentable la actitud el día de hoy de la Comisión de Constitución por parte de miembros de Fuerza Popular y sobre todo de sus aliados. Es lamentable la decisión que han tomado”.

El dato

Al conocerse el golpe del fujimorismo contra el adelanto de elecciones, cinco bancadas se retiraron de la sesión de la Comisión de Constitución en señal de protesta.