Hildebrandt: “Con las mafias no se negocia y el aprofujimorismo no es una alianza de partidos”

El periodista César Hildebrandt, en su columna para Hildebrandt en sus trece, se refirió al Congreso, manejado por una mayoría fujiaprista, que acaba de archivar el proyecto de adelanto de elecciones al 2020. “La mafia ha dado un golpe de Estado”, advirtió.

Hildebrandt también le envió un mensaje al presidente Martín Vizcarra y recordó que “se le dijo, se le advirtió, se le sugirió y casi se le rogó. Que hiciera algo, señor presidente, que actuara, que se decidiera, que escuchara al a gente asqueada y acatar el asco mismo que se desbordaba.Pero está claro que en Palacio penan los decisivos fantasmas del miedo, del empequeñecimiento, del amor por las puertas falsas y los dilemas sin solución. En Palacio hay un duende maligno y capador”.

Además, César Hildebrandt cuestionó el trabajo que viene realizando el Parlamento, de mayoría fujiaprista y lamentó que hasta el momento no haya sido cerrado.

“El Congreso mafioso que iba a ser cerrado, que pudo disolverse de modo constitucional y a la luz del día, a tomado por asalto el poder”, alertó.

En otro momento, pidió al presidente que este antecedente sirva para no confiar en el fujiaprismo. “Que esta sea una lección. Que de algo sirva este episodio. Con las mafias no se negocia. Y el aprofujimorismo no es una alianza de partidos: es una boda de conveniencia entre gente que teme estar la lista de codinomes y cuyo programa político consiste en tumbarse a los fiscales del caso Lava Jato”, expresó Hildebrandt.

“Con las mafias no se dialoga. El fujiaprismo no es el partido activista, no es el pradismo, no es ni siquiera el odriismo. No son los gamonales quienes están detrás de la agenda. No se trata del conservadurismo empresarial”, agregó César Hildebrandt.

Finalmente, sentenció que, si bien no conoce cuál será la decisión que tome el presidente Martín Vizcarra, será “insuficiente”, luego del golpe recibido por el Legislativo.