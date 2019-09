Úrsula Letona a Rosa Bartra: “No hubiera cortado el debate”

La parlamentaria Úrsula Letona cuestionó el trabajo de su colega fujimorista Rosa Bartra, quien lidera la Comisión de Constitución, y aseguró que pudo mejorar el manejo de la sesión en la cual se archivó el adelanto de elecciones al 2020, una propuesta del Ejecutivo.

“Creo que hubo, de ambos lados, errores en el trámite del debate. Creo que se debió propiciar un debate más amplio. Si bien ha habido bastantes horas de debate, hubiera sido mejor y no hubiera habido motivo para una crítica si no se hubiera cortado el debate”, dijo Úrsula Letona a Canal N.

“Del otro lado pararse cuando no les hacen caso es una práctica común. Decir ‘yo no quiero esto, entonces, pateo el tablero’ no está bien más allá de posiciones personales. Finalmente, quien dirige el debate es la presidenta de la comisión”, añadió Úrsula Letona.

Las declaraciones se dan luego de que el grupo de trabajo del Congreso votó para que se archive la propuesta de adelanto de elecciones. Esta fue una iniciativa que anunció el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación de Fiestas Patrias, debido a las duras críticas que viene recibiendo el Parlamento.

Posteriormente, Salvador del Solar se pronunció ante la prensa y anunció que desde el Estado tomarán una medida y criticó el desempeño del Parlamento.

“Con la misma celeridad con la que en su momento la Comisión de Constitución decidió archivar de manera exprés el proyecto para modificar las normas de inmunidad, para que dejaran de ser un instrumento de impunidad, ayer se convocó de buenas a primeras a la Comisión de Constitución para que apenas en dos horas (...), y ante las protestas de muchos congresistas integrantes de la comisión, se decidiera archivar el proyecto de adelanto de elecciones”, dijo Salvador del Solar.