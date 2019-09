Se confirma que Fuerza Popular quiere vacar al presidente Vizcarra

La bancada de Fuerza Popular ha sido descubierta una vez más. Ayer se difundieron unos chats en los que fujimoristas se vanaglorian de su futura victoria sobre el adelanto de elecciones e incluso se atreven a vaticinar la aprobación de la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra.

“El lunes disciplinadamente votaremos por el TC y con la misma asistencia la vacancia”, se jacta en el chat el fujimorista Miguel Elías Avalos.

Incluso, dicho congresista dice que ahora la bancada de Keiko Fujimori esta “más unida que nunca”.

Asimismo, en otra captura de estos chats, la ultraconservadora fujimorista Tamar Arimborgo afirma que Fuerza Popular va en el “camino correcto” al archivar el adelanto de elecciones que planteó el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Arimborgo, quien cree que en los colegios se cambia de sexo a los alumnos y que el gobierno quiere implementar la ideología de género, confirmó la existencia de estos chats.

“¿Hasta cuándo las prácticas mafiosas contra congresistas? ¿Hasta cuándo la desinformación de la concertación mediática? Lean bien: estoy expresando mi opinión sobre un proyecto inconstitucional”, respondió Arimborgo.

Asimismo, se hizo público otro chat, esta vez del fujimorista Mario Mantilla, quien también alienta a su bancada a enfrentarse al Ejecutivo.

Lo niegan siempre

La vocera de Fuerza popular, Milagros Salazar, negó que se haya analizado la vacancia y dijo que no había visto las capturas que se difundieron ayer.

"Si algún congresista ha dado una opinión, es una opinión personal que no comparto", declaró.

“No he visto el chat, no podría afirmar si es, pero lo que sí puedo afirmar categóricamente como responsable de la bancada Fuerza Popular es que en la agenda no está la vacancia de Martín Vizcarra”, insistió la fujimorista.

Milagros Salazar reconoció haber creado un nuevo chat. Este grupo de WhatsApp se llama "BK FP 2019-2020".

La vacancia presidencial siempre ha sido un rumor en los pasillos del Congreso como una posibilidad para neutralizar las iniciativas del Poder Ejecutivo. El congresista aprista Mauricio Mulder, en agosto último, anunció que su bancada iba a presentar una moción para retirar del cargo al presidente Martín Vizcarra por supuesta ingobernabilidad del país. Finalmente no lo hizo.

Sin embargo, admitió en ese entonces que el tema de la vacancia presidencial fue conversado en la Junta de Portavoces, pero solo como "parte de la argumentación" sobre la coyuntura alrededor del proyecto Tía María, que es rechazado por un amplio sector de arequipeños.

No les importa el país

Para el congresista Alberto de Belaunde, de la Bancada Liberal, estos chats demuestran, una vez más , que el ala dura del fujimorismo, que controla la Comisión de Constitución en el Congreso, estaría más cómoda si Martín Vizcarra no fuese presidente de la República “porque no le importa la estabilidad ni la institucionalidad del país”.

“Siempre los chats de Fuerza Popular demuestran que tienen muchas prioridades, pero el país no es una de ellas”, sostuvo .

Es un error

Dudas. Jorge Meléndez, de Peruanos por el Kambio, consideró un error que el fujimorismo quiera vacar al presidente Vizcarra. Dijo que la ciudadanía responderá al intento de FP de golpear al jefe del Estado.

Julio Guzmán, líder del Partido Morado:

“Los peruanos no podemos estar tranquillos. Vamos a demostrar al Congreso que le da la espalda al Perú y no le permite progresar, que está equivocado. Debemos estar unidos”.

Mesías Guevara, presidente de la ANGR:

“El archivamiento del proyecto de ley de adelanto de elecciones contraviene la voluntad del pueblo Sin embargo, el Ejecutivo no tiene una respuesta definida a esa determinación”.

En Twitter

Verónika Mendoza | @Vero_Mendoza F

La desesperación de la mafia se aferra a su inmunidad y la vacilación de un gobierno que prefiere “quedar bien con todos” (sobre todo con la Confiep) antes que darle una salida democrática a esta crisis que nos da cuenta de una forma de hacer política que ya no da más.

María Isabel León | @mleondecespedes

¡Solo el diálogo y el consenso lograrán que nuestro país prospere y los ciudadanos alcancemos el desarrollo y bienestar! ¡¡Juntos, podemos más!!